„Unorthodox“ gewinnt Emmy in der Kategorie „Beste Regie für eine Miniserie, Film oder Drama“

Die deutsche Netflix-Serie „Unorthodox“ hat einen Emmy Award in der Kategorie „Beste Regie für eine Miniserie, Film oder Drama“ gewonnen. Die vierteilige Mini-Serie, die abwechselnd in New York und Berlin spielt, war bei der diesjährigen Zeremonie ursprünglich mit acht Nominierungen ins Rennen gegangen.

„Unorthodox“-Trailer:

Regisseurin Maria Schrader freut sich eigenen Angaben zufolge riesig über die Ehre und erklärte in einem offiziellen Statement: „Das ist wirklich unglaublich und unerwartet – und war auch schon in den letzten Monaten so unglaublich, als wir alle im Lockdown waren und unsere Show um die Welt reisen sahen. Für die Emmys nominiert zu werden, fühlte sich bereits wie die Krönung an. Und jetzt bin ich sprachlos.“

Anna Winger, Produzentin und Co-Autorin von „Unorthodox“, lobte Schrader im Nachhinein als „eine begnadete Regisseurin“, während Produzentin Rachel Eggebeen das Gespann als ein „echtes Power-Team großartiger Frauen“ beschrieb. Zu den weiteren Gewinner*innen des Abends zählen die Comedy-Serie „Schitt’s Creek“, die sich über sieben der begehrten Trophäen freuen durfte, sowie das Familienepos „Succession“ mit fünf und die Comic-Adaption „Watchmen“ mit vier Auszeichnungen.

„Unorthodox“ erzählt vom Ausbruch einer jungen Frau aus einer extrem strengen jüdischen Gemeinde. ME-Autorin Arabelle Wintermayr lobte damals in ihrer Rezension: „Basierend auf den gleichnamigen Memoiren von Deborah Feldman, überzeugt die Serie durch eine authentische Erzählweise, die ganz ohne Effekthascherei auskommt, dafür aber großartige Schauspieler*innen zu bieten hat.“

Auch bei der ME-Redaktion kam das Netflix-Original ausgesprochen gut an. In unserer Halbjahres-Übersicht der besten Serien 2020 landete „Unorthodox“ auf Platz 1 und damit noch vor TV-Hits wie „Großkatzen und ihre Raubtiere“ und „Better Call Saul“.