Vampire Weekend geben im November exklusives Deutschland-Konzert

Ezra Koenig von Vampire Weekend beim End Of The Road Festival 2018.

Vampire Weekend werden im Herbst ein exklusives Deutschland-Konzert geben – präsentiert vom Musikexpress.

Am 21. November wird die Band um Sänger Ezra Koenig auf der Bühne des Carlswerk Victoria in Köln stehen. Der exklusive Eventim-Presale startet am Mittwoch, dem 17. Juli, um 10 Uhr morgens. Der allgemeine Vorverkauf beginnt zwei Tage später, am Freitag, dem 19. Juli.

Vampire Weekend wurden 2006 in New York City gegründet. Für ihr Album MODERN VAMPIRES OF THE CITY gewannen sie 2014 in der Kategorie „Best Alternative Music Album“ einen Grammy.

Am 3. Mai 2019 erschien das vierte Studioalbum der Band, FATHER OF THE BRIDE. Der Nachfolger von MODERN VAMPIRES OF THE CITY wurde von uns zum Album der Woche gekürt. ME-Autor Frank Sawatzki schrieb, Vampire Weekend „haben ihre Popsongs auf Folk- und Countrynährböden gedeihen lassen und mit Prog und Barock abgeschmeckt“ und vergab in seiner Rezension 5 von 6 Sternen.

Ihr könnt Vampire Weekends FATHER OF THE BRIDE hier in Gänze streamen: