Vergesst Star Wars: Stranger Things hat den Trailer der Woche

Am 27. Oktober startet auf Netflix die zweite Staffel der Erfolgsserie „Stranger Things“, dem bisher letzten überragenden Neustart des Streaming-Anbieters. Eleven wird zurückkehren, die Kids aus Hawkins werden abermals gegen Wesen aus einer Zwischenwelt kämpfen. Die zweite Staffel hat ein enorm großes Budget erhalten, die Marketing-Kampagne zum Start kurz vor Halloween läuft auf Hochtouren.

Um die immer kürzer werdende Wartezeit endgültig abzukürzen, hauen die Macher nun einen finalen Trailer heraus, der den Hype um die neuen Schnipsel aus „Star Wars: The Last Jedi“ alt aussehen lässt. Schaut euch den Clip hier an: