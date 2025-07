Ozzy Osbourne: So groß war sein Vermögen

Ozzy Osbourne: Hier „Mama, I’m Coming Home“ in alternativer Version hören

Der Sarg des Musikers fuhr eine letzte Runde durch Birmingham – auch für die wartenden Fans.

Fotos: Bewegende Bilder vom Trauerzug für Ozzy Osbourne: Abschied mit Tränen Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: AFP/BEN STANSALL Copyright: AFP/BEN STANSALL Copyright: Getty Images Europe/Christopher Furlong Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: AFP/BEN STANSALL Copyright: Getty Images Europe/Christopher Furlong Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Christopher Furlong Copyright: AFP/BEN STANSALL Copyright: AFP/BEN STANSALL Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Leon Neal Copyright: Getty Images Europe/Christopher Furlong Copyright: Getty Images Europe/Christopher Furlong

In Birmingham fand am heutigen Tag ein bewegender Trauerzug für Ozzy Osbourne statt. Die Stadt, die ihn einst prägte und die er bis zuletzt seine Heimat nannte, nahm Abschied von einem ihrer größten Söhne. Hunderte Fans säumten seit den frühen Morgenstunden die Straßen, um ihrem Idol das letzte Geleit zu geben.

Oberbürgermeister Zafar Iqbal betonte die Bedeutung dieses Moments für die Stadt und Osbournes Anhänger: „Für die Stadt war es wichtig, vor der privaten Beerdigung der Familie eine angemessene, würdevolle Ehrung zu unterstützen. Wir wissen, wie viel dieser Moment seinen Fans bedeuten wird.“ Die Kosten für die feierliche Zeremonie trug die Familie Osbourne selbst, wie Iqbal weiter erläuterte.

Abschied an der Black Sabbath Bridge

Der Trauerzug führte bis zur Black Sabbath Bridge – ein symbolischer Ort für den Begründer des Heavy Metal. In einem schwarzen Wagen mit lilafarbenem Kreuz und dem Schriftzug „OZZY“ aus Blumen wurde der Sarg durch die Straßen gefahren. Begleitet wurde der Zug von der Blaskapelle Bostin‘ Brass, die mit Klassikern wie „Iron Man“ und „Crazy Train“ für Gänsehautmomente sorgte.

Bilder vom Trauerzug für Ozzy Osbourne

Sharon Osbourne, Ehefrau und langjährige Managerin, zeigte sich tief getroffen. Unterstützt von ihren Kindern Jack, Kelly und Aimee legte sie in schwarzes Papier gehüllte Blumen nieder. Unter Tränen zeigte sie dennoch das Peace-Zeichen – ein letzter Gruß an die wartenden Fans. Viele reagierten bewegt, sowohl vor Ort als auch im Livestream von Sky News, wo Beileidsbekundungen und Anteilnahme den Chat füllten. Kommentare wie „Es bricht mir das Herz, sie so zu sehen“ spiegelten die allgemeine Stimmung wider.

Der eigentliche Bestattungsakt wird in einem kleinen, privaten Rahmen stattfinden. Details dazu hält die Familie bewusst zurück. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass Ozzy Osbourne seine letzte Ruhe in seiner Heimatstadt Birmingham finden wird – dort, wo er als „working-class hero“ verehrt wird und sich immer zu Hause fühlte.