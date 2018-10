Verlosung: T-Shirt und Jute-Beutel zu Thom Yorkes „Suspiria“-Soundtrack zu gewinnen

Eine US-Amerikanerin kommt nach Deutschland, um dort an einer berühmten Ballettschule zu studieren. Diese wird jedoch von Hexen geführt. Der Plot des Horror-Kultklassikers „Suspiria“ stammt aus dem Jahr 1977. In einem Remake, das am 15. November in die deutschen Kinos kommt, holt Regisseur Luca Guadagnino („Call Me By Your Name“) die Geschichte von Freiburg ins Berlin während des Kalten Krieges.

Der Soundtrack zu dem gruseligen Streifen stammt von keinem Geringeren als Radiohead-Frontmann Thom Yorke. Düstere Klangwolken, die dem Horrorfilm-Genre mehr als gerecht werden, treffen auf Yorkes melancholische Wurzeln und vermischen sich zu einem bedrohlich düsteren Klangteppich. Yorkes Soundtrack zum Film erscheint voraussichtlich am 26. Oktober als Doppel-Gatefold-Vinyl, Doppel-CD und digital via XL Recordings.

Wir verlosen

je drei T-Shirts (Größe L) und Jutebeutel mit dem Artwork der „Suspiria“-Platte von Thom Yorke

Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt in das Lösungsfeld „Suspiria“ ein:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 24.10.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.