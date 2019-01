Video: Lady Gaga und Bradley Cooper überraschen mit emotionaler „Shallow“-Performance

Aktuell gastiert Lady Gaga mit ihrer „Enigma“-Show für längere Zeit in Las Vegas. Für die Zuschauer, die am Samstagabend ein Ticket für die Show hatten, hielt die Sängerin eine ganz besondere Überraschung bereit. Ihr „A Star Is Born“ Co-Star Bradley Cooper sang gemeinsam mit Lady Gaga den aus dem Film bekannten Hit „Shallow“.

Im Oktober 2018 startete „A Star Is Born“ in den deutschen Kinos, auch hierzulande wurde das Musikdrama ein Erfolg, obwohl Regisseur und Hauptdarsteller eine Geschichte erzählten, die schon mehrfach auf der Leinwand zu sehen war. Lady Gaga spielt in dem Film eine junge Sängerin, die von einem abgehalfterten Rockstar (Cooper) entdeckt und zum Star gemacht wird. Doch das vermeintliche Märchen endet in einer Katastrophe.

Der kraftvollste Song aus dem Film war zweifelsohne „Shallow“, ein Duett der beiden Hauptdarsteller. Das Lied, das Cooper und Lady Gaga nun in Vegas gemeinsam und anscheinend halbspontan sangen, wurde in der vergangenen Woche für einen Oscar nominiert und hat beste Chancen auf den Sieg in der Kategorie „Bester Filmsong des Jahres“.

Den Auftritt in Vegas haben praktischerweise etliche Zuschauer gefilmt und nun auf YouTube zur Verfügung gestellt. Hier könnt Ihr die Performance sehen: