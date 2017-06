Videopremiere: Ankathie Koi entführt uns für vier Minuten in die Karibik der 80er

Packt die Badesachen ein, beschmiert Euch mit Sonnenmilch und freut Euch auf viele viele Cocktails: Ankathie Koi hat ein neues Video gedreht, und selbst wenn Ihr die in Wien lebende Musikerin nicht kennt, werdet Ihr von Sekunde 1 an spüren: Hier will uns wer in den Sommer der Achtziger Jahre, mindestens aber für vier Minuten in die Karibik katapultieren.

Ankathie Kois Video zum Song „Foreign Heart (Carribbean Theme)“ feiert hier und jetzt Premiere, und wir sprechen nur eine einzige Warnung aus: Ignoriert bitte die Frisuren im Clip!

Auf ihrem am 21. April 2017 erschienenen Debüt I HATE THE WAY YOU CHEW arbeitet sich die gebürtige Bayerin Ankathie Koi „an den Faszinosa Schulterpolster & Haarspray“ ab, wie unser Autor und Österreich-Korrespondent Reiner Reitsamer in seiner Rezension schreibt. Ihre Songs seien eine Verbeugung vor Kate Bush und Madonna, findet er, „schwer stylish, aber nicht bloß schöne Oberfläche.“

I HATE THE WAY YOU CHEW findet Ihr unter anderem auf Bandcamp:

ANKATHIE KOI – I HATE THE WAY YOU CHEW by Ankathie Koi