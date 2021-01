Videopremiere: Sivert Høyem – „Devotional“

Ein schimmernd-sanftes Klagelied der Liebe

Zwischen eingängigen Beats und schimmernden Klängen schwebt eine geheimnisvolle Ballerina im zarten Spitzenkleid durch eine leere Bibliothek, während Høyem auf einer Schreibmaschine tippt. Høyem singt „with so much at stake/ you know how love turns to hate“, und die minimalistischen Shots schaffen Raum für seine gefühlvolle Stimme.

Bei der Ballerina handelt es sich um Grete Brunvoll, und sie gilt als älteste aktive Ballerina der Welt – geboren wurde sie am 27. Juli 1930.

Im klagenden Liebesgedicht hofft Sivert Høyem immer wieder aufs Neue: „just let it be me“ und mit dem Einsetzen des Trompetenspiels wird die Liebe zum gefährlichen Wagnis. Besonderer Gaststar ist hierbei Nils Petter Molvær an der Trompete.

Sivert Høyem – „Devotional“:

Vom ehemaligen Rocker-Klang blieb in den fünf Singles der EP jedoch nicht so viel übrig. Über seine EP sagt Høyem: „Ich weiß nicht mal, ob das, was ich da mache, wirklich Rockmusik ist“. Stattdessen lässt sich der Sänger für seine Solo-Projekte insbesondere von Leonard Cohen inspirieren.

Die gesamte EP wurde in Oslo geschrieben und produziert. Bei der Produktion wirkte außerdem Høyems musikalischer Hauptpartner Christer Knutsen mit.

