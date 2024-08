Viggo Mortensen: Kehrt Aragorn zurück?

Viggo Mortensen, bekannt als Aragorn aus der „Herr der Ringe“-Trilogie, könnte in einem neuen Film des Franchises zurückkehren.

Der König kehrt zurück. Vielleicht. Viggo Mortensen, besser bekannt als Aragorn aus der „Herr der Ringe“-Trilogie schließt eine Rückkehr nach Mittelerde nicht aus – allerdings unter bestimmten Bedingungen.

Viggo Mortensen: „Die Geschichte Sinn ergeben“

Durch seine Rolle des Waldläufers, der zum König aufsteigt, wurde Mortensen zum Hollywood-Superstar. Zahlreiche Hauptrollen und drei Oscar-Nominierungen folgten. Trotz des Erfolgs blickt der Schauspieler kritische Sicht auf Franchise-Filme. Sie wären „oft nicht gut geschrieben“ und „ziemlich vorhersehbar“, sagte er gegenüber „Variety“ im Interview.

In dem geplanten Film „Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum“ könnte man ihn trotzdem wieder auf der Leinwand sehen. Unter der Regie von Andy Serkis, dem Gollum-Darsteller, soll der Film 2026 erscheinen. Mit Aragorn, wenn: „Die Geschichte Sinn ergibt. Ich würde es nur tun, wenn ich aufgrund meines jetzigen Alters und so weiter der Richtige dafür wäre.“

Der Alleskönner von Mittelerde

Was Viggo Mortensen mit seine Rollen in „Tödliche Versprechen – Eastern Promises“, „Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück“ und „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ schaffte – für den Oscar und den Golden Globe nominiert zu werden – schaffte er als Aragorn nicht. Dafür gewann das Franchise aber insgesamt 17 Oscars bei 30 Nominierungen.

Erfolge feiert der Schauspieler ansonsten auch als Drehbuchautor, Regisseur, Musiker, Dichter und Fotograf.

Sein neuestes Werk, „The Dead Don’t Hurt“ kommt am 8. August in die deutschen Kinos:

Mit zwei neuen „Herr der Ringe“-Prequels und weiteren Projekten im Fantasy-Universum gibt es für Fans viel zu erwarten. Neben der Fortsetzung der Amazon-Serie „Die Ringe der Macht“ kommt am 12. Dezember der Anime „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ auf die große Leinwand.