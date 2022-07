„Herr der Ringe“-Serie sorgt für Spott: Sauron sieht aus wie Eminem

Der Bösewicht aus einer Fantasie-Welt oder doch einer der bekanntesten Rapper der Welt? Seit der Veröffentlichung des neuen Trailers für die „Herr der Ringe“-Serie von Amazon witzeln Fans über das Aussehen von Sauron. Er sieht niemand anderem als Eminem ähnlich.

Kurze, blonde Haare und ein Buben-Gesicht. Die Kombination erinnert schnell an den jungen Marshall Mathers und mehr brauchte das Internet nicht. Ein User taufte den „Herr der Ringe“-Bösewicht in „Slim Sauron“ um.

Anyone else getting #Eminem vibes from this potential “Sauron” reveal during the @LOTRonPrime Rings of Power trailer? 🤔 🤨 🧐 #LordOfTheRings pic.twitter.com/7aB38cKLes

— A Brick in Time (@A_Brick_in_Time) July 22, 2022