Vormerken: Travis Scott kündigt neuen Song „Franchise“ an

Foto: WireImage, Rick Kern. All rights reserved.

Travis Scott beim „Austin City Limits Music Festival” am 7. Oktober 2018 in Austin, Texas

Travis Scott hat mit „Franchise“ eine neue Single angekündigt. Das Stück wurde von Teddy Walton und CHASE B produziert und soll am Freitag, den 25. September, veröffentlicht werden. Schon vorab verriet Scott, dass der Track als Hommage an die US-amerikanische HipHop-Crew Dem Franchize Boyz zu verstehen ist. Ob „Franchise“ auch auf dem bevorstehenden Album ESCAPISM erscheinen wird, ist nicht bekannt, aber doch ziemlich sicher.

Auch das Single-Artwork hat der Musiker via Twitter mit der Welt geteilt. Es wurde von George Condo gestaltet. Condo arbeitete zuvor bereits an mehreren postmodernen Kunstwerken zu Kanye Wests LP MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANTASY.

In den vergangenen Monaten war Travis Scott nicht untätig: Zuletzt rappte er als Gast auf Jay Electronicas Album „A Written Testimony“ und arbeitete auch mit Kid Cudi, Future, Rosalia und Yeezy an weiteren Projekten. Zudem erschien seine Single „The Plan“ als Teil des Soundtracks zu Christopher Nolans Blockbuster „Tenet“.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"375\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/WDSq16hvZ68?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Scotts letztes Album, ASTROWORLD, erschien 2018 und erhielt vom Musikexpress drei von sechs möglichen Sternen. ME-Autor Ivo Ligeti schrieb dazu: „Es ist eine sichere Nummer eins, die Travis Scott weiterhin in Richtung Coachella-Headliner-Level hieven wird. Aber ein Instant-Klassiker ist das Album nicht.“ Die ganze Review zu ASTROWORLD könnt Ihr hier lesen.

ASTROWORLD im Stream hören: