Wanda hier, Wanda da – können wir uns überhaupt noch an eine Zeit ohne die charmanten Österreicher erinnern? Als 2014 das Debüt AMORE erschien, war sprach ME-Autor Reiner Reitsamer sogar von der Geburt des Austro-Indies. Das ist gut drei Jahre her, an unserer Begeisterung hat sich wenig geändert.

Umso besser, dass in gut einem Monat, nämlich am 6. Oktober, das nunmehr dritte Album der Band rund um Sänger Marco Michael Wanda erscheinen wird. Es fängt nicht, wie nach AMORE (2014) und BUSSI (2015) zu erwarten gewesen wäre, mit „C“ an, sondern hört auf den Namen NIENTE. Italien bleiben sie damit treu.

Und weil jeder weiß, dass Wanda live eh die Besten sind (das haben auch die Lollapalooza-Besucher am Wochenende gemerkt), gehen die Wiener mit ihrem neuen Werk auf eine sehr ausführliche Tour: 17 Konzerte wird es in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Frühjahr 2018 geben.

Einen Vorgeschmack auf NIENTE gab es bereits mit dem andersartigen, aber schönen „0043“ sowie der zweiten Single „Columbo“. Etwas melancholischer, aber mit genauso viel Wortwitz und ganz viel Amore.

Auf der Tour wird es neben dem neuen Material bestimmt auch alle Wanda-Klassiker zum lauthals Mitsingen geben – zu viele Songs gibt’s für ein Konzert ja eh nicht. Und Marco Michael Wandas Lederjacke macht ja bekanntlich eh alles mit und durch.

ME präsentiert: Wanda auf Niente-Tour 2018 – alle Termine hier:

12.03.2018 Würzburg | Posthalle

13.03.2018 Wiesbaden | Schlachthof

15.03.2018 Hannover | Capitol

16.03.2018 Köln | Palladium

17.03.2018 Berlin | Max-Schmeling-Halle

20.03.2018 München | Zenith

21.03.2018 Dortmund | Phoenixhalle

23.03.2018 Lingen | Emsland Arena

24.03.2018 Hamburg | Sporthalle

01.04.2018 Zürich | Halle 622

03.04.2018 Fürth | Stadthalle

04.04.2018 Stuttgart | Beethoven Saal

07.04.2018 Wien | Stadthalle

11.04.2018 Ravensburg | Oberschwabenklub

13.04.2018 Leipzig | Haus Auensee

14.04.2018 Innsbruck | Dogana

19.05.2018 Graz | Kasematten

Karten gibt’s ab dem 12. September 2017 im Vorverkauf exklusiv bei eventim bzw. einen Tag später auch an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Und wer es vor lauter Vorfreude gar nicht erwarten kann, lese hier gerne nach, wie hart das sein kann, mit Wanda auf Tour: