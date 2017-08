Engel in Lederjacke: Wanda kuscheln und fliegen im neuen Video zu „Columbo“

Wanda haben einen weiteren neuen Song samt Video veröffentlicht. Im Lied „Columbo“ schlagen Wanda einmal mehr vergleichsweise ruhige Töne an, Marco Michael Wanda bezieht sich in der Refrainzeile eindeutig auf den namensgebenden Inspektor Columbo, der am Ende noch immer eine Idee hat. Das Video dazu zeigt aber nicht etwa einen Kriminalfall, sondern halbnackte Bandmitglieder, die Frauen in den Armen liegen, Bandmitglieder in bunten Kurzarmhemden, die sich tanzend näher kommen sowie Marco Michael Wanda, teilweise gar fliegend, in Engelsflügeln – seine verranzte Lederjacke trägt er darunter freilich trotzdem.

Wer wegen Columbo und Engelsflügeln nun an den Film „Himmel über Berlin“ denken muss, weil unter anderem Columbo-Darsteller Peter Falk darin von Engeln beobachtet wird, dem können wir einen etwaigen Zusammenhang leider auch nicht näher erklären. Regie bei „Columbo“ führte nicht Wim Wenders, sondern Jasmin Baumgartner.

„Columbo“ ist die zweite Single aus Wandas kommenden Album. Vor rund einem Monat veröffentlichten die Österreicher bereits die erste Single „0043“, eine Quasi-Ballade, inklusive einem Video, in dem Wanda ebenfalls kuschelten. Dort aber nicht mit sich oder nackten Frauen, sondern Dinosaurierfiguren.

Wandas drittes Album NIENTE erscheint am 6. Oktober 2017. Am 9. September treten sie beim Lollapalooza Festival Berlin auf.