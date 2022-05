Warpaint auf Deutschland-Tour 2022: Wir verlosen Tickets

Am 6. Mai haben Warpaint ihr neues Album RADIATE LIKE THIS veröffentlicht. ME-Autorin Nina Töllner befand, es wirke etwas konzentrierter als der Vorgänger. Die Dynamik funktioniere gut, „auch weil das Quartett mit der schimmernd-schmachtigen R’n’B-Nummer „Stevie“ und der hübschen Piano-Ballade „Trouble“ einen Schritt in Richtung echter Gefühligkeit“ wage.

Ursprünglich sollte nach ihrem im 2016 veröffentlichten Album HEAD UP ein ganz anderes geplant gewesen sein. In ihrer ersten neuen, im Januar 2022 veröffentlichten Single „Champion“ geht es darum, ,,ein Champion für sich selbst und für andere zu sein.“ Hinzufügend sagt Warpaint: „Wir sitzen alle im selben Boot, das Leben ist zu kurz, um nicht nach Spitzenleistungen in allem, was wir tun, zu streben.“

Warpaint können neben eigenen Headliner-Tourneen unter anderem auf Konzertauftritte an der Seite von Vampire Weekend und The XX zurückblicken. Anfang des Jahres kündigten Emily Kokal, Jenny Lee Lindberg, Stella Mozgawa und Theresa Wayman Deutschland-Konzerte in Berlin, Hamburg und Köln an. Die stehen nun endlich unmittelbar bevor, präsentiert vom Musikexpress.

WARPAINT auf Tour 2022

20.05.2022 Berlin – Huxleys

21.05.2022 Köln – Live Music Hall

22.05.2022 Hamburg – Fabrik

Tickets gibt es beim Veranstalter, an allen gängigen Vorverkaufskassen – oder bei uns.

Tickets zu gewinnen

Wir verlosen pro Stadt 2 Tickets. Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Formular aus und schreibt in das Lösungsfeld Bandnamen und Eure Wunschstadt für den Konzertbesuch, also zum Beispiel „Warpaint Köln“. Teilnahmeschluss ist der 19. Mai 2022. Viel Erfolg und viel Spaß!