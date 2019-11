Warpaints Theresa Wayman veröffentlicht neue Solo-Single „The Truth Is Dead“

Das wird Dich auch interessieren





Abseits von Warpaint ist Theresa Wayman wieder solo unterwegs. Wayman alias TT überbrückte die Bandpause mit der Arbeit an neuer Musik. Die Sängerin und Gitarristin veröffentlichte jetzt ihre neue Solo-Single „The Truth Is Dead“ inklusive Musikvideo. TT hat für den Song mit dem Produktionsduo St. Francis Hotel zusammengearbeitet. Ob und wann auch ein Album von TT erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

„Wenn du uns vor vier Jahren in einem Raum zusammengesetzt hättest, hätten wir dieses Lied wahrscheinlich nicht produzieren können. Hoffentlich müssen die Leute in einem Jahr keine Songs mit Titeln wie ‚The Truth Is Dead‘ mehr schreiben“, sagte Theresa Wayman über den neuen Track. In dem Song warnt sie unter anderem: „Don’t be afraid/ The truth is dead/ I can see the ending“.

TT veröffentlichte ihr Debüt-Soloalbum LOVELAWS 2018. Im September 2016 erschien das aktuelle Album HEADS UP ihrer Band Warpaint. Erst kürzlich meldeten sich die Experimental-Rocker mit neuer Musik zurück. So steuerte die Band aus L.A. zuletzt den Soundtrack zum fiktiven Podcast „Motherhacker“ bei.