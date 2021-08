Warum Charlie Watts Mick Jagger einst ins Gesicht schlug

Charlie Watts(The Rolling Stones) beim Empire Pool in Wembley, September 1973. (Photo by Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

Charlie Watts galt als Rückgrat der Rolling Stones. Keith Richards weiß es noch besser und drückte es 1979 so aus: „Jeder denkt, Mick und Keith sind die Rolling Stones. Wenn Charlie aber nicht das machen würde, was er am Schlagzeug macht, würde das überhaupt nicht stimmen. Dann würde man nämlich herausfinden, dass die Rolling Stones eigentlich nur aus Charlie Watts bestehen.“

In Gedenken an den legendären Schlagzeuger haben wir eine Anekdote aus Keith Richards‘ 2010 erschienener Autobiografie LIFE ausgegraben – jene, in der Charlie Watts Mick Jagger beinahe aus einem Amsterdamer Fenster beförderte und letztlich Keith Richards’ Hochzeitsjackett der Grund war, warum er nicht in die Tiefe stürzte.

„Dafür musste er ziemlich provoziert worden sein. Und der Schlag ging in Micks Richtung.“

„Es gab einen dieser seltenen Momente, Ende 1984, als Charlie um sich schlug – sowas hatte ich erst ein paar Mal gesehen, und es kann tödlich enden; Es bedarf viel Gleichgewicht und Timing“, heißt es in Richards‘ Memoiren. „Dafür musste er ziemlich provoziert worden sein. Und der Schlag ging in Micks Richtung.“

Es war in Amsterdam, Keith Richards und Mick Jagger waren auf dem Weg zurück in ihr Hotelzimmer, nachdem sie die ganze Nacht unterwegs waren. Richards gab seinem Kollegen für den Rückweg seine Jacke. „Ich lieh ihm das Jackett, in dem ich geheiratet habe“, eine Geste, von der behauptet wird, sie hätte Jaggers Leben gerettet.

Gegen fünf Uhr morgens erreichten die beiden das Hotel, wo Jagger sofort Charlie Watts‘ Nummer wählte. „Ich sagte, ruf ihn nicht an, nicht um diese Uhrzeit. Doch er tat es und sagte: ‚Wo ist mein Schlagzeuger?‘ Keine Antwort. Also legte er das Telefon nieder.“

Empfehlung der Redaktion Große Anteilnahme: So reagieren Musiker*innen auf den Tod von Charlie Watts

Damit hätte die Geschichte bereits zu Ende sein können – vielleicht, wenn jemand anderes als Charlie Watts an der anderen Leitung gewesen wäre.

„Mick und ich saßen dort, ziemlich angepisst … als etwa zwanzig Minuten später jemand an der Tür klopfte. Es war Charlie Watts.“