Rolling Stones: Jagger über „Wetteifer und Geschrei“ zwischen Lady Gaga und ihm

Mick Jagger beschreibt die Zusammenarbeit als „großartige Erfahrung“.

Es ist bereits die zweite Single aus dem neuen Rolling-Stones-Album HACKNEY DIAMONDS. Am Donnerstag (28.September) erschien der Track „Sweet Sounds of Heaven“, der in Zusammenarbeit mit Lady Gaga und Stevie Wonder entstand. Während die „Shallow“-Interpretin die Rock-Band gesanglich unterstützt, spielt Wonder Klavier. Mick Jagger scheint von dem gemeinsamen Projekt begeistert zu sein und bezeichnet Gaga als „wirklich großartige Sängerin“.

In einem aktuellen Interview mit Zane Lowe von Apple Music, beschreibt der Rolling-Stones-Frontmann die Zusammenarbeit als „großartige Erfahrung“. Die Aufnahme sei vor Ort und in Person entstanden. Jagger erzählt, dass „[Lady Gaga] einfach in den Raum kam und sich öffnete und ihre Teile sah und ihren Weg fühlte und dann selbstbewusster wurde.“ Als die Musiker:innen an einem anderen Tag zurückkamen, um zusätzliche Teile des Songs aufzunehmen, seien sie sogar ein „bisschen wetteifernd und schreiend“ geworden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Rolling Stones und Lady Gaga zusammenarbeiten. Bereits 2012 performten sie gemeinsam auf der „50 & Counting Tour“ der Rock-Band den Song „Gimme Shelter“.

Das Album HACKNEY DIAMONDS erscheint am 20. Oktober und wird nicht nur das erste eigene Album der Band seit fast zwei Jahrzehnten sein, es wird auch das erste Album seit dem Tod von Charlie Watts sein. Jagger gab zuletzt allerdings bekannt, dass der Schlagzeuger bei zwei Stücken der Platte noch mitwirken konnte. Neben Watts, Stevie Wonder und Lady Gaga werden noch weiter Star-Musiker:innen auf dem Werk auftauchen – darunter Paul McCartney und Elton John.

Die neue Single „Sweet Sounds of Heaven“ jetzt anhören:

Mick Jaggers Interview mit Zane Lowe von Apple Music: