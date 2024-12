Warum dank Trumps Wiederwahl nichts mehr unmöglich ist

Ist ein No-Brainer eine valide Option für Leute ohne Gehirn? Und Zynismus die letzte für Leute mit?

So, jetzt wollte ich eigentlich anders anfangen, aber mir ist grad was untergekommen, wo junge Menschen ein Problem haben und ich mir denke, ich kann vielleicht „helfend eingreifen“, wie mein alter Chefredakteur gern gesagt hat, wenn der ME-Druckschluss dräute. Da stand er dann irgendwann nervös in der Tür und hat gefragt: „Kann ich hier noch irgendwo helfend eingreifen?“ Was einerseits natürlich implizit hieß: „Leute, wird das Zeugs bald mal fertig?!“ Er hätte uns andererseits aber auch wirklich geholfen, wenn mal einer gesagt hätte: „Oh, ja, bitte! Kannst du für mich noch recherchieren, wie der neue zweite Gitarrist von Anthrax heißt?“ Hihihi, junge Leute kichern, weil sie gar nicht wissen, wer Anthrax und was ein Gitarrist ist, aber dafür, was „recherchieren“ heißt! Das ist belgisch für „googeln“, Boomer! LOL, ROFL, LMAA etc. Ja. Ging früher nicht, Embryo.

Egal. Wo war ich? Ach ja. Im Radio war grad was über Incels. Kennt man ja, die „involuntary celibate men“, also halt: Typen, die, volkstümlich ausgedrückt, keine abgekriegt haben und darum einen riesen Frauenhass-Kulturkampf-Terror veranstalten. Ich denk mir grad, ich hätte da vielleicht einen Tipp – quasi Lifehack, Abteilung Dr. Sommer. Früher gab es halt den Merksatz – und evtl. ist der in Vergessenheit geraten und würde einige Probleme lösen: „Wer ficken will, muss freundlich sein.“ Ganz einfach, quasi no-brainer. Vielleicht mal ausprobieren? „Männer, die unfreiwillig keinen Sex mit Frauen haben“, hat die Moderatorin „Incels“ gerade übersetzt. Und sorry – ist das vielleicht auch ein bisschen peinlich, damit auch noch hausieren zu gehen? Bei uns hätte man gesagt, „Spezi, ernsthaft – behalt’s für dich, geh heim und hol dir einen runter.“

Umerziehungslager für Feministinnen?

Heute werden Netzwerke aufgezogen und eine „Internet-Subkultur“ gegründet … Und ja, da kann man sich drüber lustig machen, aber in den USA kriegen die Incels jetzt vielleicht bald ein eigenes Ministerium. Dessen Aufgabe es dann sein wird, Frauen zu rekrutieren – mal ein bisschen „out of the box“ denken, think: Umerziehungslager für Feministinnen? – um sie dann den darbenden Zölibatären zuzutreiben. Ja, krass, voll eklig, der Winkler, was denkt die kranke Sau sich da aus?

Ähem, kurzer Realitätscheck: Die Trumper haben den Senat, den Kongress und den Supreme Court, und das sind alles entmenschte Fanatiker, die da ans Ruder kommen. Der kranken Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Nichts ist mehr unmöglich. Oder hätten Sie erwartet, dass Trump tatsächlich noch mal Präsident wird? Ja? Gut, dann sind Sie Zyniker und haben mir was voraus, ich arbeite mich grad erst ein. Oder hätten Sie 2001 geglaubt, als dieser, mit Verlaub, hirnamputierte Schwanz mit Ohren allen Ernstes mal auf unserem Titel war und viele sich gefragt haben, ob man beim ME vielleicht irgendwie helfend eingreifen sollte, dass im Jahr 2024 noch jemand von Kid Rock reden würde? Tja. Ich find ja: der kann Kulturminister.

Diese Kolumne erschien zuerst in der Musikexpress-Ausgabe 1/2025.