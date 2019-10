Weezer covern „Die Eiskönigin 2“-Song für offiziellen Soundtrack

Das wird Dich auch interessieren





„Die Eiskönigin“ gehört ohne Zweifel zu den erfolgreichsten Disney-Filmen der vergangenen Jahre. Kein Wunder also, dass sich die kreativen Köpfe hinter der Ursprungsproduktion für einen weiteren Teil des Kassenschlagers zusammengetan haben und bald ein neues Abenteuer der Schwestern Elsa und Anna in die Kinos bringen.

Ob der Soundtrack zum zweiten „Die Eiskönigin“-Teil genau so einschlägt, wie 2013 „Let It Go“ (u.a. gesungen von Idina Menzel und Demi Lovato), bleibt vorerst abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass man mit Weezer, Kacey Musgraves und Panic! At The Disco schon mal ein paar Namen an Bord geholt hat, die dabei behilflich sein könnten.

So werden Weezer für den OST das Lied „Lost In The Woods“, Musgraves „All Is Found“ (im Film gesungen von Evan Rachel Wood) und Panic! At The Disco „Into The Unknown“ covern. Jeder der drei Songs soll außerdem während des Abspanns des Films zu hören sein.

„Die Eiskönigin 2“ wurde für den 22. November angekündigt. Der Soundtrack soll bereits eine Woche vorher am 15. November erscheinen. Zuletzt teilte Disney einen neuen Trailer zum bevorstehenden Film, in dem die Zuschauer bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den von Panic! At The Disco gecoverten Song „Into The Unknown“ erhalten. Im Film wird dieser von Elsa (erneut Idina Menzel) gesungen.

Der neue Trailer zu „Die Eiskönigin 2“:

Während Panic! At The Discos Brendon Urie zuletzt auf Taylor Swifts Song „ME!“ zu hören war und Kacey Musgraves aktuell durch die USA tourt, haben Weezer gleich zwei aufregende Neuigkeiten. So verkündeten sie kürzlich ihre gemeinsame Tour mit Green Day, für die sie auch in Deutschland vorbeischauen werden und kündigten außerdem ihr bevorstehendes Album VAN WEEZER für den 15. Mai 2020 an.

Weezer live 2020 – hier ist der Deutschlandtermin:

03.06. – Berlin @ Wuhlheide (mit Green Day)

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.