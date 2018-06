Welcome To The Jungle: Die 5 besten neuen alten Songs von Guns N‘ Roses

Auch interessant Neuerscheinungen Mit Florence + The Machine, Gorillaz und Drake: 7 neue Alben, die wir Euch diese Woche empfehlen Am 29. Juni ist neue Musik von Guns N‘ Roses erschienen, die so neu gar nicht ist: „Appetite For Destruction – Locked N ‚Loaded/Super Deluxe Edition“ ist das, was sein Name verspricht – eine gewaltige Ausgabe eines der gewaltigsten Hardrock-Alben, mit dem Axl Rose zum letzten überlebensgroßen Rockstar aufstieg.

Wie das auf Deluxe-Editionen so üblich ist, wartet auch diese Neuauflage mit einigen etlichen Bonustracks auf – auf vier CDs sind 73 Songs erschienen, 49 davon bisher unveröffentlicht. Hier die fünf besten neuen alten Songs von Guns N‘ Roses:

„November Rain“ (Piano Version)

https://www.youtube.com/watch?v=iOflIhelV8g Video can’t be loaded: Guns N‘ Roses – November Rain (Audio / Piano Version / 1986 Sound City Session) (https://www.youtube.com/watch?v=iOflIhelV8g)

„Heartbreak Hotel“ (1986 Sound City Session)

In der bislang in Fankreisen zirkulierenden Demofassung skandiert Rose zu Beginn: „Elvis is dead!“. Empfahl er sich damit als Nachfolger des King? Egal, Hauptsache, er lässt es auf dieser Fassung bleiben und lenkt nicht mit Albernheiten von der wohl besten, weil eigenständigsten Coverversion der Gunners ab. Schon ab dem Bottleneck-Intro des peitschenden Rockers vergisst man das süffisant schäkernde Original.

„Jumpin‘ Jack Flash “ (Acoustic Version)

Acht Jahre später sollten die Streitigkeiten über ihre (überflüssige) Fassung eines anderen Stones-Klassikers, „Sympathy For The Devil“, das Ende der Band einläuten. Mitte der 80er waren GN’R eine vor Selbstbewusstsein strotzende Gang, die respektvoll, aber hemmungslos die Blues Elemente dieses Song unterstrich, mit dem Stones nach Ausflügen in psychedelischen Barock-Pop auf den Erdboden zurückkehrten.

„Whole Lotta Rosie“ (Live)

Im Outro des vorangehenden „Knockin‘ On Heaven’s Door“ macht Rose sich über Vergleiche des „Melody Maker“ zwischen seiner Band und AC/DC lustig: „I ain’t no Bon Scott, but that sounds like a whole lotta Rosie to me.“ Hätte er damals nur geahnt, in welcher Position er diesen Song 30 Jahre später singen sollte…

„Shadow Of Your Love“

https://www.youtube.com/watch?v=0RizLhYFpac Video can’t be loaded: Guns N‘ Roses – Shadow Of Your Love (Tour Edition / Lyric Video) (https://www.youtube.com/watch?v=0RizLhYFpac)

