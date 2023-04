„Wenn das nicht klappt, bin ich am Arsch“: Muss Lewis Capaldi seine Karriere beenden?

In einem am 1. April veröffentlichten Interview sprach Lewis Capaldi über sein Tourette-Syndrom und darüber, wie ihn seine Beschwerden in seinem musikalischen Schaffen einschränken.

„Mein Tick wird auf der Bühne ziemlich schlimm“, erklärte er der britischen „The Times“. „Ich versuche, das in den Griff zu bekommen. Wenn das nicht klappt, bin ich am Arsch. Es ist einfacher, wenn ich Gitarre spiele, aber ich hasse es, Gitarre zu spielen“.

Im September 2022 gab der Singer-Songwriter seine Tourette-Syndrom-Diagnose bekannt. „Mit meinem Tourette-Syndrom kann ich umgehen, weil ich weiß, dass es nicht lebensbedrohlich ist, der Schwindel kommt wohl von meiner Bronchitis, und ich setze gerade das Medikament Sertralin gegen Angstzustände ab. Außerdem habe ich eine Ohrenentzündung. Es ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Beschwerden. Jetzt frage ich mich: Was kommt als Nächstes?“, sagte der Schotte über seinen Gesundheitszustand.

Auch in der am 5. April bei Netflix erscheinenden Dokumentation über den 26-Jährigen spricht er über den psychischen und körperlichen Tribut, den er für seinen Erfolg zahlen muss, und hinterfragt seine Karriere. Der Film begleitet Capaldi auch während der Entstehung seines zweiten Albums BROKEN BY DESIRE TO BE HEAVENLY SENT, das am 19. Mai erscheint. „Es ist traurig zu gucken. Ich habe nicht erwartet, dass mein Leben so traurig sein würde“, beschreibt er den Film. Der Titel kommt von seinem gleichnamigen Song, der bereits als Auskopplung erschien und auf dem neuen Langspieler zu hören sein wird.