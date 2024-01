Empfehlung: Wenn Inhaler euer Ding ist, werdet ihr diese 5 Bands lieben

Wir gehen dem Inhaler-Sound auf den Grund und wollen euch dazu noch weitere Alternativen liefern.

Wer Indie-Rock mag und noch nicht auf Inhaler aufmerksam geworden ist, sollte das schnellstens nachholen. Für alle, die die Iren bereits kennen und lieben gelernt haben, gibt’s hier noch fünf weitere Bands, die gefallen könnten.

Inhaler, bestehend aus Elijah Hewson, Robert Keating, Ryan McMahon und Josh Jenkinson, veröffentlichten 2017 ihre erste Single, 2021 folgte dann das erste Album. Die vier beweisen seitdem immer wieder ihr musikalisches Talent, welches einem von ihnen wohl schon in die Wiege gelegt wurde. Der Vater des Sängers Elijah Hewson ist immerhin Paul Hewson, der besser bekannt ist als Bono von U2.

Für alle, die von den Hits von Inhaler nicht genug bekommen können, haben wir etwas für die Wartezeit bis zur nächsten Platte. Hier sind unsere Artist-Empfehlungen:

1. Declan Welsh and The Decadent West

Wem die rockigeren Nuancen von Inhaler, wie in „My Honest Face“ oder auch „When It Breaks“, besonders gefallen, könnte hier einen weiteren Favoriten finden. Declan Welsh and The Decadent West locken mit introspektiven Texten und eingängigen Melodien, die auf keiner Indie-Party fehlen sollten. Sehr britisch, sehr schön motzig und wie wir finden: sehr zu empfehlen.

Besondere Empfehlungen: „Absurd“, „How Does Your Love“, „No Fun“

2. Black Honey

Ebenfalls im Genre Indie-Rock siedeln sich Black Honey an – hin und wieder lassen sich bei dem britischen Quartett aber auch Psychodelic-Rock Einschläge oder auch Punk-Details erkennen. Frontfrau Izzy B. Phillips Ansatz war es früher schon, mit ihrer Musik etwas zu bewirken, Menschen zu bewegen und vor allem Frauen zu bestärken. Nicht nur Inhaler-Fans könnten hier eine neue Band für sich entdecken, ebenso auch Liebhaber:innen der Quentin-Tarantino-Filme, die für viele ihrer Songs eine Inspiration darstellten.

Besondere Empfehlungen: „Heavy“, „I Like The Way You Die“, „Ghost“

3. The Snuts

Abgesehen davon, dass The Snuts gerne gesellschaftsrelevante und politische Themen in ihren Songs verarbeiten, haben sie auch sound-technisch einiges zu bieten. Auf ihrem aktuellen Album BURN THE EMPIRE kommen die Schotten voller Energie und auch etwas frech daher. Wir haben reingehört und können sagen: Mit recht! Die Snuts bieten, ähnlich wie Inhaler, eine ausgewogene Mischung aus starken, rockigen Elementen und einer faszinierenden Leichtigkeit.

Besondere Empfehlungen: „Hallelujah Moment“, „Somebody Loves You“, „Zuckerpunch“

4. Nothing But Thieves

Weniger ein Geheimtipp, aber genauso eine Empfehlung von Herzen sind Nothing But Thieves. Zwar machen sich die Briten eine ganze Bandbreite an Genres zu eigen, siedeln sich aber größtenteils im Rock und Alternative-Rock an. Wer offen für eine experimentierfreudige Gruppe ist, die gerne auch mal in die Metal-Welt eintaucht, einen balladigen Klavier-Part untermischt oder Synthesizer-Retro-Vibes einfließen lässt, wird hier nicht enttäuscht werden.

Besondere Empfehlungen: „If I Were You“, „Soda“, „Number 13“

5. The Big Moon

Für etwas Indie-Girl-Power sorgen The Big Moon. Auf ihren bisherigen drei Alben vereint die Girl-Band Rock und Romantik mit jeder Menge Roadtrip-Stimmung. Besonders Fans von Inhalers „Perfect Storm“ und „Just To Keep You Satisfied“ könnten hier auf der Suche nach neuem Playlist-Futter fündig werden.

Besondere Empfehlungen: „Trouble“, „Sucker“, „Why“