Weval kündigen ihr neues Album an – hört hier die erste Single im Stream

Bereits 2010 haben sich Harm Coolen und Merijn Scholte Albers zusammengetan und produzieren unter dem Namen Weval tanzbare Musik. 2016 erschien ihr Debütalbum, ME-Rezensentin Jördis Hagemeier war durchaus entzückt: „Ihre Tracks sind unvorhersehbar strukturiert, üben Druck aus, lassen im richtigen Moment wieder locker, brausen auf, ebben ab. Über allem steht die richtige Dosis echter Instrumente, die Weval zur Teilzeit-Indieband werden lässt, wenn plötzlich das Schlagzeug durch die cleane Elektronik scheppert.”

Dass das Album „trotzdem” vom Kölner Electronic-Plattenlabel „Kompakt” produziert wurde, könnte nicht zuletzt an den Live-Auftritten der beiden Niederländer liegen: Zuletzt etwa bei der MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow in München, wo sie gemeinsam mit Mount Kimbie, Perel und Kid Simius für Stimmung sorgten.

Jetzt, am 17. Januar 2019, kündigen Weval ein neues Album an: THE WEIGHT, so sein Titel, soll am 1. März 2019 erscheinen. Harm und Merjin sagen über dessen Enstehungsprozess: „Uns war bange, wir fühlten uns total selbstsicher, uns zerbrach das Herz und wir verliebten uns erneut. Wir waren sogar von Tod und Selbstmord umgeben. Alles war Chaos. Insgesamt atmet ‚The Weight‘ die Reichhaltigkeit dieser sich ständig verändernden Gefühlslagen, frei von Einschränkungen und Regeln – außer vielleicht „mach es schnell und zerdenke die Dinge nicht‘.“

Einen ersten Eindruck von Wevals neuem Album verschafft die Single „Heaven, Listen“, die am Freitag offiziell erscheint und die Ihr hier und jetzt im Stream hören könnt:

Wevals neues Album „THE WEIGHT“ – die Tracklist:

The Weight Roll Together Are You Even Real False State of Mind Someday Heaven, Listen Couldn’t Do It Better Same Little Thing Silence On The Wall Look Around Doesn’t Do Anything Heartbreak Television Who’s Running Who

THE WEIGHT von Weval könnt Ihr bald auf diversen Plattformen streamen oder kaufen – oder direkt bei Amazon.de vorbestellen:

Wevals „The Weight“ auf Amazon.de bestellen

Im März 2019 kommen Weval außerdem auf Club-Tour, geben fünf Konzerte in Deutschland und eines in Österreich.

ME präsentiert: Weval auf Tour 2019