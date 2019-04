Weyes Blood veröffentlichen neues Video zu „Movies“

Foto: Brett Stanley. All rights reserved.

Weyes Blood haben ein neues Video zu ihrem Song „Movies“ veröffentlicht. Nach den bereits erschienenen Videos zu „Andromeda“ und „Everyday“ liefert Natalie Mering, die sich zusammen mit ihrer Band hinter dem Pseudonym verbirgt, somit einen weiteren kleinen Vorgeschmack auf ihr drittes Album TITANIC RISING, das am 4. Mai 2019 auf Sub Pop/Cargo erscheinen wird.

In dem Video zu „Movies“, das Mering selbst produziert hat, treibt die Sängerin zunächst im Wasser – passend zu dem Cover des dazugehörigen Albums, für das die Sängerin komplett ohne computergenerierte Effekte in einem Unter-Wasser-Zimmer photographiert wurde. Nach dem ersten Drittel des Videos findet dann ein Perspektivenwechsel statt, der eine Gruppe Kinobesucher zeigt, die gebannt das Treiben auf der Leinwand verfolgt.

Über den Song und das dazugehörige Video hat die Indie-Folkmusikerin Folgendes zu sagen:

Kooperation

„Ich wollte mir die emotional manipulativen Kräfte von Filmen anschauen. Wie schaffen es Filme so erfolgreich, die Mythen unserer Zeit zu erzählen? Woran scheitern sie (fürchterlich)? Was sind die Konsequenzen einer Gesellschaft, die sich in diesen Mythen auf der Leinwand wiederzufinden versucht?“

Im April 2019 kommen Weyes Blood für zwei Shows nach Deutschland, präsentiert vom Musikexpress: