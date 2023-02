Lana Del Reys Album-Cover sollte sie ursprünglich nackt zeigen

In einem von Billie Eilish geführten Interview hat Lana Del Rey kürzlich erzählt, dass das Cover ihres kommenden Albums sie ursprünglich nackt hätte zeigen sollen. Aber dazu kam es nicht, denn: „Dann habe ich darüber nachgedacht, und ich dachte, vielleicht nicht jetzt, weil es einige andere Dinge gibt, die ich machen will, bei denen ich das Gefühl habe, dass das im Weg sein könnte“, sagte sie Eilish. Das Interview zwischen den beiden Popstars fand für die März-Ausgabe des Interview Magazine statt.

Lana Del Rey im Interview mit Billie Eilish: Die Idee hinter dem Nackt-Cover

Gepasst hätte ein Nacktcover laut Del Rey durchaus: Die Songs auf DID YOU KNOW THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD seien so wortreich, dass sie „genauso freizügig sind, wie es das [Nackt-]Foto gewesen wäre“, wenn man sich diese genau anhöre. „Die Idee dahinter war, dass ich etwas von mir zeigen wollte, das ich schön finde.“ Doch am Ende sei sie nervös geworden und befürchtete wohl so etwas wie eine Übersprungshandlung: „Weil ich mich fragte: ‚Ist das eine künstlerische Inspiration, die mir kam, oder ist das eine Reaktion auf etwas, das ich als kritisch an mir empfinde?“

Das von Neil Krug entworfene Cover von OCEAN BLVD zeigt jetzt ein blau getöntes Schwarz-Weiß-Bild von Lana, mit Schleifen im Haar auf dem Bauch liegend und ihren Kopf in die Hand stützend.

Der Entstehungsprozess von OCEAN BLVD

Auf Eilishs Frage, wie sie sich in Bezug auf die neue Platte fühle, erwiderte der Popstar: „Am Anfang war ich sehr aufgeregt, weil ich mit Mike Hermosa, einem Kameramann, angefangen habe, der, soweit ich wusste, kein Musiker war. Jeden Sonntagmorgen lag er herum und spielte diese Licks auf seiner Gitarre. Eines Tages fragte ich mich: ‚Könnte ich das aufnehmen?‘ Dann habe ich mich hingesetzt und angefangen zu singen.“

Nach fünf Monaten seien sie ins Studio gegangen, um sich dort mit Drew Erickson, Benji und Zach Dawes zu treffen. „Später fand ich heraus, dass die Jungs für all diese großartigen Leute wie Weyes Blood, Father John Misty und Pink Floyd komponierten.“

Del Rey führt weiter aus: „Dann kam Drew herein und nahm diese wunderschönen Streicher auf. Ich sprach darüber, dass ich mir ein kleines spirituelles Element wünschte, und wir sprachen darüber, mit Melodye [Perry] und Pattie [Howard] und ein paar Frauen zu arbeiten, die mit Whitney Houston auf Tournee waren, was für mich einfach unvorstellbar war, dass ich mit ihnen im selben Raum sein könnte. So begann ich, ein Element des Sounds für etwa ein Fünftel des Albums zu entwickeln.“

Neuer Song aus dem Album

Am selben Tag, an dem das Interview mit Eilish (14. Februar) veröffentlicht wurde, erschien auch Lana Del Reys siebenminütiger neuer Song „A&W“. Nur zwei Tage später (16. Februar) wurde dieser bereits mehr als 1,3 Millionen mal abgespielt.

Ihr aktuelles Album BLUE BANISTERS ist im Oktober 2021 erschienen. Bereits ein halbes Jahr zuvor hatte sie CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB veröffentlicht.