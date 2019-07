Weyes Blood kommt für ein weiteres Konzert nach Deutschland

Kassetten-Special

Return To The Planet Of The Tapes: Warum und wo die gute alte MC ihr Revival feiert

Es musste ja so kommen, also zurückkommen. Weil in der alles dominierenden Retromania eben alles wiederkehrt, was dazu imstande ist. Die Kassette ist also wieder da. Echt jetzt. 40 Jahre nach dem ersten Walkman, der am 1. Juli 1979 verkauft wurde. Es ist ein kleines Comeback, zugegeben, aber ein beachtenswertes, da es viel über uns und unsere aktuellen Befindlichkeiten aussagt.