The Strokes spielen „15 Minutes“ – das erste Mal seit 17 Jahren (Video)

Außerdem hatten sie einen Überraschungsgast bei ihrem Konzert dabei: Regina Spektor.

Am Samstagabend (19. August) traten The Strokes im Forest Hills Stadium in Queens auf. Für die Konzertbesucher:innen hatten die fünf Jungs aus New York City einige Überraschungen in petto.

Bei ihrem Gig spielten sie ihren Song „15 Minutes“ zum ersten Mal seit 17 Jahren live. Der Track stammt aus ihrem dritten Album FIRST IMPRESSION OF EARTH aus dem Jahr 2006.

Seht euch hier den Live-Mitschnitt von „15 Minutes“ an:

Als weitere Überraschung hatten sie zudem als Gast Regina Spektor mit dabei. Zusammen mit der Sängerin performten sie ihr gemeinsames Lied „Modern Girls & Old Fashion Men“. Der Song wurde im Jahr 2004 aufgenommen. Eine Woche zuvor hat auch die Folk-Musikerin Weyes Blood den Titel mit der Band gesungen.

Während der Zugabe, die mit einem Improvisations-Jam begann, spielten The Strokes dann noch zum ersten Mal „Why Are Sundays So Depressing“ live aus ihrem sechsten Album THE NEW ABNORMAL von 2020. Schaut hier einmal rein: