Whoa, Hoschi: Keanu Reeves und Alex Winter bestätigen „Bill & Ted 3“

Nach jahrelangen Spekulationen, ist die Nachricht nun endlich offiziell: Keanu Reeves und Alex Winter werden wieder zusammen als „Bill & Ted“ arbeiten – 27 Jahre nach dem zweiten Teil „Bill & Ted’s verrückte Reise in die Zukunft“.

Laut „The Hollywood Reporter“ wird MGM den Film in den USA unter seinem Orion Picture Banners veröffentlichen. Bloom soll sich die internationalen Vertriebsrechte gesichert haben.“

Der dritte „Bill & Ted“-Film soll „Bill & Ted – Face the Music“ heißen. „Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit“ erschien 1989, “Bill & Ted’s verrückte Reise in die Zukunft“ folgte 1991.

Die Geschichte des neuen Kapitels konzentriert sich auf die zwei Protagonisten, die jetzt im mittleren Alter sind und sich mit ihren familiären Pflichten befassen. Nebenbei wollen Bill und Ted versuchen, den besten Song aller Zeiten zu schreiben. Ein Versuch, dem sie seit dem ersten Teil nacheifern.

Der Plot des dritten „Bill & Ted“-Films soll wie folgt lauten:

„They’ve written thousands of tunes, but they have yet to write a good one, much less the greatest song ever written. With the fabric of time and space tearing around them, a visitor from the future warns our heroes that only their song can save life as we know it. Out of luck and fresh out of inspiration, Bill and Ted set out on a time travel adventure to seek the song that will set their world right and bring harmony in the universe as we know it. Together with the aid of their daughters, a new crop of historical figures, and some sympathetic music legends, they find much, much more than just a song.”

Die Vorproduktion läuft jetzt und die beide Schauspieler sind auf das Projekt schon gespannt: „Wir könnten nicht aufgeregter sein, die ganze Band wieder zusammen zu bringen“, sagten Reeves und Winter im Interview mit „The Hollywood Reporter“. „Chris und Ed haben ein tolles Drehbuch geschrieben, und mit Dean an der Spitze haben wir ein Dream-Team!“

Chris Matheson und Ed Solomon hatten bereits die Drehbücher für die ersten beiden Filme geschrieben. Steven Soderbergh wird auch an dem Projekt teilnehmen: Der Regisseur wird neben Scott Fischer, John Ryan Jr. und John Santilli Executive Producer sein.