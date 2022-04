Will Smith: Erstmals nach Oscar-Ohrfeige gesichtet – in Indien

Foto: AFP via Getty Images, THOMAS SAMSON. All rights reserved.

Will Smith 2020 in Paris.

Will Smith war nach seinem Ohrfeigen-Auftritt bei den diesjährigen Oscars von der Bildfläche verschwunden. Nachdem man ihn zwischenzeitlich bei einem befreundeten Scheich in Dubai vermutet hatte, zeigt ein Video ihn nun vor dem Kalina-Flughafen in Mumbai.

Gute Stimmung am Flughafen

Der erste Schock scheint für den Schauspieler mittlerweile überwunden zu sein: Lächelnd winkt Smith in Paparazzi-Kameras, posiert für Fotos und unterhält sich locker mit den umstehenden Personen.

Die Aufnahme teilte der indische Fotograf Viral Bhayani am Samstag (23. April) auf Instagram. Zusätzlich berichtet die „Hindustan Times“, der 53-jährige Smith sei im „Marriott Hotel“ im wohlhabenden und für seinen riesigen Sandstrand bekannten Stadtteil Juhu untergebracht gewesen. Er hätte die Stadt am Samstag noch verlassen, heißt es außerdem.

Will Smith spotted Mumbai airport today 📸 #WillSmith pic.twitter.com/4i5nuZmPZp — ʝ ɛ ɛ ȶ ʊ (@Khiladi86) April 23, 2022

Smith scheint die Konsequenzen seiner Aktion gut zu verkraften

Will Smith hatte während Chris Rocks Oscar-Moderation die Bühne gestürmt und ihm eine heftige Ohrfeige verpasst. Als Rache für einen Witz, den der Comedian über den kahlrasierten Kopf von Smiths Ehefrau Jada Pinkett losgelassen hatte. Diese soll an einer Autoimmunerkrankung leiden, die zu Haarausfall führt.

Die gewaltsame Aktion zog viel Trubel nach sich: Zahlreiche Promis solidarisierten sich mit ihrer favorisierten Streitpartei, so etwa Jim Carrey und Alec Baldwin. Nach umfangreichen Ermittlungen der Academy wird Smith für zehn Jahre von den Oscars ausgeschlossen, seine Beziehung zu Pinkett Smith wurde von der Öffentlichkeit in Frage gestellt und seine Entschuldigung an Chris Rock zeigte wenig Wirkung.

Chris Rock ließ nur verlautbaren, er bräuchte Zeit, um die Ereignisse zu verarbeiten. Er würde zu gegebenem Zeitpunkt über die Tat sprechen, Bedingung dafür sei allerdings eine gute Bezahlung. Die Ticketverkäufe für seine Stand-Up-Shows liefen derweil hervorragend. Die Zahl der Verkäufe steigerte sich nach der Ohrfeige enorm. Rocks Bruder zeigte sich jüngst weniger versöhnlich und verkündete, er wolle mit Smith in den Boxring steigen.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++