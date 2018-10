Shatner Claus: William Shatner singt „Silent Night” mit Iggy Pop

Iggy Pop am „Cal Jam”-Festival 2018 am 6. Oktober 2018 in San Bernardino, Kalifornien.

William Shatner bringt ein Weihnachtsalbum heraus, und Iggy Pop, Henry Rollins, Lynyrd Skynyrds Todd Rundgren und ZZ-Tops Billy Gibbons machen mit.

Am 26. Oktober 2018 soll „Shatner Claus – The Christmas Album” erscheinen, ein erster Track wurde bereits auf Soundcloud veröffentlicht: Zu hören ist Shatner gemeinsam mit Iggy Pop bei der Interpretation des Weihnachtsklassikers „Silent Night” (dt. „Stille Nacht“).

In einem Video, das der ehemalige „Raumschiff Enterprise”-Star auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte, zeigt William Shatner Humor, was das neue Album und seine musikalische Karriere angeht:„Dieser ganze Versuch, Musik zu machen, wenn ich kein Instrument spiele und nicht singen kann…Ich liebe diese Idee, Musik mit der Hilfe dieser wundervollen Berufsmusiker zu machen.”

Dies ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Shatner Musik veröffentlicht: Unter anderem erschien 2011 das Album SEEKING MAYOR TOM, auf dem Shatner David-Bowie-Songs covert, und erst im August 2018 veröffentlichte er ein Country-Album mit dem Titel WHY NOT ME mit Jeff Cook.

In dem von Shatner veröffentlichten YouTube-Video spricht er auch darüber, bald ein Blues-Album machen zu wollen. Warum er überhaupt Musik macht, beantwortet Shatner ebenfalls: „Man muss diese zwei Alben (Anm.: „Shatner Claus” und „Why Not Me”) und das Blues-Album, das sehr bald kommen wird, als Versuch sehen, sich musikalisch auszudrücken, obwohl man nicht musikalisch ist.”

Prominente Unterstützung für sein Weihnachtsalbum hat er jedenfalls gefunden: Punk-Legende Henry Rollins singt „Jingle Bells” mit Shatner und die Countryrock-Urgesteine Todd Rundgren und Artimus Pyle von Lynard Skynard spielen mit ihm „Winter Wonderland”. Generell wird Shatner nur auf einem Song nicht von bekannten Künstlern der Rücken gestärkt: „One For You, One For Me”.

Hier kann man „Shatner Claus – The Christmas Album” von William Shatner bestellen.

Die vollständige „Shatner Claus – The Christmas Album”-Trackliste:

01. Jingle Bells (feat. Henry Rollins)

02. Blue Christmas (feat. Brad Paisley)

03. Little Drummer Boy (feat. Joe Louis Walker)

04. Winter Wonderland (feat. Todd Rundgren & Artimus Pyle of Lynyrd Skynyrd)

05. Twas The Night Before Christmas (feat. Mel Collins of King Crimson)

06. Run Rudolph Run feat. (Elliot Easton of The Cars)

07. O Come, O Come Emmanuel feat. (Rick Wakeman of Yes)

08. Silver Bells (feat. Ian Anderson of Jethro Tull)

09. One for You, One For Me

10. Rudolph The Red-Nosed Reindeer (feat. Billy Gibbons of ZZ Top)

11. Silent Night (feat. Iggy Pop)

12. White Christmas (feat. Judy Collins)

13. Feliz Navidad (feat. Dani Bander)

14. Jingle Bells (feat. Henry Rollins) (Punk Rock Version)