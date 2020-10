Win!Win!Win! FLORIS VAN BOMMEL verlost 4 Paar sportliche Schnürer im Wert von 800 €

Neun Generationen und mehr als 280 Jahre Familien-Schuhbusiness: Das niederländische Traditionshaus ist unter der Führung der drei Brüder Reynier, Pepijn und Floris zur niederländischen Trendmanufaktur mit impuls- und imagestarken Kollektionen, Kampagnen und Kooperationen avanciert.

„Coole Eleganz ist eine Version, bei der Du Dich selbst und Deinen Look nicht so ernst nimmst…”, fasst Floris van Bommel, Anchor-Mann der Marke, zusammen. Scharfe Silhouetten und prägnante Designs geben die modische Richtung vor. Für Authentizität und Individualität sorgen Botschaften und Zeichnungen auf den Schuhsohlen. Gefertigt wird mit über 280 Handarbeitsschritten pro Modell auch immer noch in der hauseigenen Fabrik in Holland.

Geballte Markenpower zeigt sich in der aufwendigen und einzigartigen Bildsprache der Kampagnen-Shootings in naturgewaltigen Kulissen wie Lappland, Tansania, Kanada, Cuba, Island, Namibia, Nepal, Costa Rica, Alaska, Indien, Mongolei, Äthiopien, China, Turkmenistan und für die aktuelle Herbst/Winter-Kollektion in Patagonien. Für einzigartigen Wiedererkennungswert mit stylisher Globetrotter-Allure an einsamen, global atemberaubend schönen Plätzen.

Das niederländische Schuhbrand zeigt mittlerweile in eigenen Stores in Köln, Hamburg, Düsseldorf, Nürnberg und Stuttgart für Deutschland Flagge. In Deutschland sind es darüber hinaus derzeit insgesamt 300 Häuser mit insgesamt 550 Türen, die die Marke führen. Darunter Häuser wie Alsterhaus, Breuninger, Engelhorn, Zumnorde, Garhammer, KaDeWe, Oberpollinger oder Görtz.

Wir verlosen:

4 x sportliche Schnürschuhe aus dunkelblauem Wildleder mit braunen Kalbsleder-Details, die dem Schuh einen klassischen Twist verleihen. Die Farbkombination macht den Style zum perfekten Herbst- Winterschuh. Das Modell hat einen VK von 200 €. Alle zu verlosenden Schuhe sind in Gr. 44.

Weitere Styles findet Ihr unter: www.florisvanbommel.de

Beantwortet einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Wo wurden die Fotos für die aktuelle Herbst/Winter-Kollektion von FLORIS VAN BOMMEL aufgenommen?



Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 28.10.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.