Bei uns gibt es Tickets für den 20. Juli in Düsseldorf zu gewinnen.

Ab dem 20. Juli ist es soweit: Coldplay kommen nach Deutschland und Österreich und geben sechs Konzerte. Den Auftakt bildet Düsseldorf – und wir verlosen 2×2 Tickets. Einfach mailen an verlosung@musikexpress.de und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. In den Betreff: „Düsseldorf“. Einsendeschluss: 13. Juli 2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

Coldplay live in Deutschland

Coldplay kommen 2024 auf Tournee durch Deutschland und Österreich. Ab sofort kann man sich auf der Website der Band für den Pre-Sale registrieren. Der Pre-Sale für Düsseldorf, München und Wien beginnt am 25. Juli um zehn Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am 28. Juli um zehn Uhr.

Coldplay – Music Of The Spheres World Tour

Sa. 20.07.2024 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

So. 21.07.2024 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

Do. 15.08.2024 – München, Olympiastadion

Sa. 17.08.2024 – München, Olympiastadion

Mi. 21.08.2024 – Wien, Ernst-Happel-Stadion

Do. 22.08.2024 – Wien, Ernst-Happel-Stadion

Deutschland

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 26.07.23, 10.00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 27.07.23, 10.00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Österreich

Ticketmaster Presale:

Do., 27.07.23, 10.00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.at/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart

Fr., 28.07.23, 10:00 Uhr

Wir berichteten zuvor: Coldplay haben ihr neues Album MOON MUSIC angekündigt. Die Band ist dabei, die Aufnahmen dafür abzuschließen. Die Platte werde der zweite Teil der im Jahr 2021 veröffentlichten Platte MUSIC OF THE SPHERES, so die Info der Band. Einen Erscheinungstermin gibt es bisher aber noch nicht. Sänger Chris Martin sagte in einem Interview, es werde noch etwas dauern, bis MOON MUSIC veröffentlicht wird. Er deutete jedoch an, dass die Band erste Songs möglicherweise auf ihrer Welt-Tournee spielen könnte.

Coldplay veröffentlichten ihr erstes Debütalbum PARACHUTES im Jahr 2000. MOON MUSIC wird ihr zehntes Studioalbum. 2022 gab die Gruppe außerdem bekannt, sie werde nur noch bis zum Jahr 2025 Platten veröffentlichen. Sie wolle jedoch „keine Zeit verschwenden, und in diesem Zeitfenster neues Material aufzunehmen“. Im Juli brauchte die Formation ihre jüngste Single „Biutyful“ heraus.