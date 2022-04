Wissenschaftler benennt neue Tausendfüßerart nach Taylor Swift

Eine Gruppe von Wissenschaftler*innen hat eine neu entdeckte Art von Tausendfüßern nach Taylor Swift benannt. Die neue Art heißt Nannaria swiftae und bezeichnet einen braun-orangefarbenen Tausendfüßer, der in einem Wald in Tennessee vorkommt.

In einem Tweet teilte Dr. Derek Hennen am Samstag (16. April 2022) den Namen der Insektenart mit, welche er mit seinem Team an der Virginia Tech entdeckt hatte. Der Tausendfüßer erhielt den Namen, weil Hennen ein großer Fan von Swift ist:

„Ich wollte meine Wertschätzung zeigen, indem ich diese neue Art aus Tennessee nach ihr benenne“, schrieb Hennen. Zudem nannte der Wissenschaftler es „eine große Ehre!“.

This new millipede species is Nannaria swiftae: I named it after @taylorswift13! I’m a big fan of her music, so I wanted to show my appreciation by naming this new species from Tennessee after her. A high honor! pic.twitter.com/fXml3xX5Vs

— Derek Hennen, Ph.D. (@derekhennen) April 15, 2022