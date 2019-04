Yeasayer kehren mit neuer Single „I’LL KISS YOU TONIGHT“ zurück

Yeasayer haben ihre neue Single „I’ll Kiss You Tonight“ veröffentlicht. Passend dazu gibt es ein Video, das von Theodore Sefcik produziert und animiert wurde.

„I’ll Kiss You Tonight“ ist der erste neue Song seit der Veröffentlichung des vierten Albums AMEN AND GOODBYE aus dem Jahr 2016. Bereits dieses war von den Fans sehnlichst erwartet worden – schließlich war der Vorgänger FRAGRANT WORLD bereits vier Jahre zuvor erschienen. Jetzt sind Yeasayer endlich mit neuem Material zurück. Das neue Album soll im Juni erscheinen, weitere Details sind noch nicht bekannt.

In dem Video zum Song tanzen, hüpfen und stolpern schattenhafte, bunte Figuren über- und ineinander. Begleitet werden sie von dem fröhlichen-anmutenden Track, dessen Lyrics jedoch von einer Beziehung erzählen, die mehr Hass als Liebe zu sein scheint. So singt Chris Keating in der Bridge: „I’ll be okay/ This must be our fate/ You and I can do this everyday/ Even though I hate you, I’ll kiss you tonight”.

Kooperation

Yeasayer wurden 2006 in Brooklyn, New York gegründet. Sie selbst bezeichnen ihre Musik als „Middle-Eastern-Psych-Pop-Snap-Gospel“. Neben mehreren US-Konzerten spielen sie dieses Jahr auch auf diversen europäischen Festivals.