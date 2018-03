Im vergangenen Jahr machte Matthias Schweighöfer den Auftakt zur großen deutschen Serien-Offensive: Mit „You Are Wanted“ brachte er sechs Episoden Hacker-Thriller bei Amazon Prime Video an den Start, die Regie übernahm er auch direkt. Und vielen Zuschauern und Kritikern war es dadurch etwas zu viel Schweighöfer-Show – bei all den Close-ups auf sich selbst vergaß er ein wenig, die Story spannend zu erzählen.

Globale Cyber-Attacke

Ein Bombenattentat musste in „You Are Wanted" verhindert werden, Schweighöfers Figur Lukas wurde dabei als Marionette eines Hackers benutzt, der ihn ins Visier des BKA brachte. In Nebenrollen waren in Staffel 1 Alexandra Maria Lara und Karoline Herfurth zu sehen. Neu als Schurke: Ein Terrorist, der eine globale Cyber-Attacke starten möchte und Lukas abermals durch Berlin hetzt.

Die meisten Stars des Ensembles kehren nun auch in der zweiten Staffel der Serie zurück, die im Mai wieder bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird. Ein erster Trailer wurde nun ebenfalls veröffentlicht, hier könnt Ihr ihn Euch direkt anschauen: