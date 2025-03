Was Matthias Schweighöfer mit „Big Bang Theory“ gemeinsam hat

„You Are Wanted“: 7 Gründe, warum die Kritik an der Serie von Matthias Schweighöfer überzogen ist

Der Terminkalender für Matthias Schweighöfer füllt sich immer weiter. Nun hat der 44-jährige Schauspieler, der unter anderem mit „Keinohrhasen“ durchstartete, sein nächstes internationales Projekt an Land gezogen. Der in Anklam geborene Mime wird dabei an der Seite eines Stars spielen, der vor allem durch „Big Bang Theory“ Kenner:innen ein Name ist.

Wer kommt hier zusammen?

In Hollywood konnte Schweighöfer längst Fuß fassen. So war er zum Beispiel auch im prämierten Christopher-Nolan-Streifen „Oppenheimer“ zu sehen. Die Serie, für den er nun vor der Kamera stehen wird, heißt „Vanished“. Auch als eine der Hauptdarsteller:innen dabei: Kaley Cuoco. Wobei die 39-jährige Schauspielerin vielen wohl eher als Penny ein Begriff sein sollte – so ihr Name in der US-Kultserie „The Big Bang Theory“ (2007-2019).

Alles zu „Vanished“

Bei „Vanished“ handelt es sich um eine Mystery-Thriller-Serie. Wie viele Folgen die Produktion haben wird und wann sie ausgestrahlt werden soll, ist noch unklar. Dafür gibt es aber neben Schweighöfer und Cuoco noch zwei weitere Ensemble-Namen zu verkünden: „Die Tribute von Panem“-Darsteller Sam Claflin und „Verstehen Sie die Béliers?“-Darstellerin Karin Viard sind ebenfalls mit von der Partie.

Drehstart ist für den 28. April angedacht – und zwar in Marseille und Paris. Warum genau dort? Inhaltlich geht es in „Vanished“ um den Dreh vom Paris-Romantik- zum Horror-Frankfreich-Trip, nachdem Alices (Kaley Cuoco) Freund Tom (Sam Claflin) mit einem Mal nicht mehr aufzufinden ist. Bei den Nachforschungen zu seinem Verbleib werden gruselige Entdeckungen zu Tage gebracht.

Welchen Part Matthias Schweighöfer übernehmen wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.