Milli Vanilli: Trailer zum Kinofilm „Girl You Know Its True“ hier ansehen

Ab 21. Dezember kommt das Biopic in die deutschen Kinos.

Der Trailer zum Kinofilm rund um die Geschichte der Tänzer Robert Pilatus und Fabrice Morvan, alias Milli Vanilli, ist veröffentlicht worden.

In Simon Verhoevens („Männerherzen“, „Unfriend“) „Girl You Know It’s True“ sind u.a. Tijan Njie und Elan Ben Ali als Robert Pilatus und Fabrice Morvan sowie Matthias Schweighöfer als Milli-Vanilli-Produzent Frank Farian zu sehen. In den deutschen Kinos startet das Werk am 21. Dezember 2023.

Den Trailer hier ansehen:

Mehr zum Inhalt:

„Der Produzent Frank Farian (Matthias Schweighöfer) engagiert die unbekannten Tänzer Rob Pilatus (Tijan Njie) und Fab Morvan (Elan Ben Ali) für sein nächstes Musikprojekt. Es folgt ein kometenhafter Aufstieg, der alle Dimensionen sprengt. Unter dem Namen Milli Vanilli stürmen die beiden Freunde Rob und Fab die internationalen Charts, landen drei Nummer-1-Hits in den USA und genießen das exzessive Leben in Hollywood. Lediglich ein kleiner Kreis Eingeweihter kennt ihr Geheimnis: Das Duo singt gar nicht selbst, sondern bewegt lediglich die Lippen – zu den Stimmen der echten Sänger. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, als Milli Vanilli den Grammy gewinnen und durch Amerika touren, kommt die Wahrheit schließlich ans Licht. Während die mächtige Maschinerie, die hinter dem Duo die Fäden gezogen hat, sich rasch aus der Affäre zieht, stehen Rob und Fab mitten im größten Skandal der Musikgeschichte“, heißt es in der Pressemitteilung zum Inhalt.

Mehr über Milli Vanilli

Milli Vanilli war ein von Frank Farian produziertes Discopop-Duo. Es bestand aus Fab Morvan und Rob Pilatus. Der große Erfolg des Duos endete 1990 in einem Skandal, als bekannt wurde, dass sie keines ihrer Lieder selbst gesungen hatten. John Davis war die echte Stimme hinter der Band – 2021 ist dieser im Alter von 66 Jahren an Corona gestorben. Im April 1998 verstarb auch Robert Pilatus im Alter von 32 Jahren.

