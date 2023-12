Milli Vanilli: Der Cast von „Girl You Know It’s True“ im Interview

Der Cast des Biopics über das Mekka der Entertainment-Branche, die Einflüsse der sozialen Medien und was man aus dem Milli-Vanilli-Skandal lernen kann.

Es ist der wohl bekannteste Skandal der Musikgeschichte: Robert Pilatus und Fabrice Morgan betrogen Millionen von Fans, indem sie Playback sangen. So – oder zumindest so ähnlich – ist der Konsens über das späte 80er-Jahre Phänomen Milli Vanilli. Doch damit soll das Biopic „Girl You Know It’s True“ von Regisseur Simon Verhoeven jetzt aufräumen. Der Film schildert eine neue Perspektive. Im Vordergrund stehen dabei nicht die Reaktionen auf den Skandal, sondern die Beweggründe der Drahtzieher im Hintergrund, und die Gefühlswelt der Protagonisten.

Hier das Interview mit den Milli-Vanilli-Darstellern Tijan Njie und Elan Ben Ali sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine besondere Rolle spielt dabei Frank Farian, verkörpert von Matthias Schweighöfer. Der Boney M.-Produzent war zusammen mit seiner namensgebenden Assistentin Ingrid „Milli“ Segieth (Bella Dayne) das Mastermind hinter dem Casting-Discopop-Duo Milli Vanilli. Als das Duo ohne seine Erlaubnis auf Welttournee gehen will, lässt er 1990 bei einer Pressekonferenz die Bombe platzen.

Wir trafen den Schauspieler zum Interview und sprachen über Schwierigkeiten, die non-fiktive Rollen mit sich bringen, das Mekka der Entertainment-Branche und warum „Girl You Know It’s True“ ein Biopic und kein Dokumentarfilm sein muss.

Schaut euch das ganze Interview mit Matthias Schweighöfer hier an: