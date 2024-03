Nach Set-Skandal: Promis kündigen Til Schweiger die Freundschaft

Unter anderem hätten sich Matthias Schweighöfer und Fahri Yardim von dem Schauspieler abgewendet.

Nachdem Til Schweiger durch mutmaßlichen Alkoholmissbrauch und Handgreiflichkeiten am Set seines neuen Films „Manta Manta 2“ in die Schlagzeilen geriet, haben sich nun einige Freunde aus der Unterhaltungsbranche von ihm abgewendet. Das hat der 60-Jährige am Donnerstag (21. März 2024) im Podcast „Hotel Matze“ erzählt. „In den letzten Jahren habe ich halt oft zu viel Alkohol getrunken. Und da habe ich Fehler gemacht, blöde Fehler, wo ich auch Freunde verletzt habe im Alkohol-Wahn. Und jedes Mal sagst du dir: ‚Das darf nicht mehr passieren.‘ Aber es ist immer wieder passiert“, gesteht der Schauspieler im Podcast ein.

Kontaktabbruch von Schauspielkollege Matthias Schweighöfer

Til Schweiger ist zusammen mit Matthias Schweighöfer in Erfolgsfilmen wie „Keinohrhaasen“, „Zweiohrküken“ oder „Kokowääh 2“ zu sehen. Im „Hotel Matze“-Interview beschreibt er jetzt, dass der 43-Jährige wie „ein kleiner Bruder“ für ihn war. Schweighöfer habe sich jedoch ab dem Zeitpunkt, an dem dessen Karriere Aufschwung erfuhr, nicht mehr bei ihm gemeldet. Dass dieser nun auch beim Set-Skandal nicht hinter ihm gestanden habe, wundere ihn allerdings nicht: „Mit Matthias habe ich seit Jahren keinen Kontakt mehr“, räumt der vierfache Familienvater ein.

Auch der ehemalige „Tatort“-Kollege Fahri Yardim soll den Kontakt zu Schweiger abgebrochen haben. Dass Yardim ihm beim Aufkommen der Vorwürfe und Schweigers Alkoholproblem-Geständnis keine Nachricht geschickt habe, treffe ihn sehr. „Den habe ich überallhin mitgenommen und der hat immer gesagt: ,Ohne dich würde ich jetzt noch Gemüsehändler spielen. Ich hab‘ dir so viel zu verdanken.‘ Und dann war er auf einmal weg“, verrät er im Interview.

Ganze dreieinhalb Stunden schüttete der Schauspieler dem Podcast-Host Matze Hielscher sein Herz aus. Hier kann man die Folge in voller Länge hören:

Til Schweiger erhält Zuspruch im Netz

Die ehrliche Art des 60-Jährigen scheint auf Social Media gut anzukommen. So wünscht ihm ein Nutzer „alles Gute“ und fügt hinzu: „Wir alle machen Fehler!“. Eine andere Nutzerin hat durch das XL-Interview ihre Meinung zu dem Schauspieler geändert. Sie schreibt, es stürze „ein über Jahre offensichtlich zu Unrecht aufgebautes Bild über TS komplett zusammen“.

Til Schweiger soll im Juli 2022 alkoholisiert zum Film-Set gekommen sein. Man sei im Vorfeld gewarnt worden, dass man ihm nicht in die Augen schauen oder ansprechen solle, wie der „Spiegel“ berichtete. Basis der Vorwürfe bilden anonyme Interviews mit vier Augenzeugen. Nachdem sich „ein hochrangiger Mitarbeiter der Produktionsfirma ‚Constantin Film‘ Schweiger in den Weg gestellt“ habe, um ihm zu sagen, er könne in diesem Zustand nicht arbeiten, sei dieser ausgerastet. Der Schauspieler habe den Mitarbeiter anschließend ins Gesicht geschlagen, bevor Crew-Mitglieder dazwischen gegangen seien.