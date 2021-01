You Me At Six starten Mental-Health-Kampagne „YOUmonday“

Passend zum „Blue Monday“ (18. Januar 2021) starten You Me At Six ihre Kampagne zu mentaler Gesundheit.

Mit „YOUmonday“ appellieren sie an ihre Fans, sich heute Zeit für sich selbst zu nehmen und Themen rund um die mentale Gesundheit zu diskutieren. Zusätzlich wollen sie jedoch die Negativität aus dem Tag ziehen und Aktivitäten vorschlagen, die gegen ebendiese Tristesse arbeiten.

„Heute ist #BlueMonday, von dem man sagt, er sei aus verschiedenen Gründen der deprimierendste Tag des Jahres. Also wollten wir das auf den Kopf stellen und den Tag damit verbringen, die Dinge zu tun, die uns für #YouMonday glücklich machen“, sagt die Pop-Punk-Band in ihrem Twitter-Post vom 18. Januar 2021.

Today is #BlueMonday, which they say is the most depressing day of the year for various reasons. So, we wanted to flip this on its head, and spend the day doing the things that make us happy for #YouMonday pic.twitter.com/98RilJu4bI

