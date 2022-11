Nach Tod ihres Bruders Aaron: Nick und Angel Carter sammeln Spenden für Mental-Health-Organisation

Aaron Carters Geschwister Nick und Angel teilten am Montag (14. November) auf Instagram mit, dass sie in Gedenken an ihren verstorbenen Bruder Aaron Spenden sammeln. Gleichzeitig bedankten sie sich in ihrer Instagram-Story bei all den Menschen für die „Liebe und Unterstützung“. Aaron Carter wurde am 05. November in seinem Haus in Kalifornien gefunden, nachdem er bereits verstorben war.

Alle gesammelten Spenden wollen Nick und Angel Carter an die Organisation „On Our Sleeves“ geben. Die amerikanische Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, über mentale Gesundheit aufzuklären und dabei stehen vor allem Kindern und Familien im Fokus. Aaron Carter ging seit einigen Jahren offen mit seinen mentalen Problemen um, denn so hat er sich erst im September zum fünften Mal in eine Entzugsklinik begeben.

„Wir sind dankbar für die Menge an Liebe und Unterstützung an meinen Bruder. In Erinnerung an ihn wurde ein Spendenfond eröffnet, um [On Our Sleeves] zu unterstützen“, schrieb Nick Carter in seiner Story. Angel Carter schreibt Ähnliches und äußert dazu: „Die großartigen Erinnerungen, die ihr von Aaron geteilt habt, hat in dieser dunklen Zeit ein Lächeln in mein Gesicht gezaubert. Mentale Gesundheit ist unfassbar wichtig. Es wird nicht genug darüber gesprochen und oft auch ignoriert. Mentale Erkrankungen können zu vielen Problemen im Leben führen und ernste Folgen wie etwa Sucht haben.“ Außerdem beschreibt sie Aaron als „freundliche, sanftmütige, talentierte und lustige Person.“