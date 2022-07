Phoebe Bridgers: Ein Dollar pro Konzert-Ticket geht an Abtreibungsanbieter

Postapokalyptische Cyber-Distopie: Muse besingen den „Will Of The People“

Die repetitive Kernzeile „The will of the people, the will of the people, the will of the will of“ dürfte nicht wenige an Marilyn Mansons „The Beautiful People“ erinnern, die Bilder im Video – etwa das „Ministry Of Truth“ – an George Orwells „1984“.