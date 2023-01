The National kündigen neues Album an – Song „Tropic Morning News“ hier im Stream

The National werden am 28. April 2023 ihr neuntes Album FIRST TWO PAGES OF FRANKENSTEIN veröffentlichen. Die erste Single von der neuen Platte „Tropic Morning News“ gibt es jetzt schon zu hören.

Die erste Single nach einer langen Pause

Diesen Song, sowie die Tracks „Grease in Your Hair“ und „Ice Machine“, hatte die Band während ihrer Tour im Sommer 2022 schon live vorgestellt. Die Aufnahme zu „Tropic Morning News“ ist unter anderem während ihres Auftritts beim „Stadtpark Open Air“ in Hamburg entstanden. Den Text hat Matt Berninger zusammen mit seiner Frau Carin Besser geschrieben. Er sei in einer Phase tiefer Depression des Lead-Sängers entstanden, die beinahe das Aus für die Band bedeutet haben soll. Während dieser Zeit, als der Entschluss zum neuen Album bereits gefasst war und durch die Covid-19-Pandemie das permanent Krisenhafte der zeitgenössischen Welt ein weiteres Mal sein Gesicht zeigte, geriet die Arbeit der Band ins Stocken. Berninger und die Brüderpaare Aaron und Bryce Dessner sowie Scott und Bryan Devendorf, haben diese Phase überwinden und diese Gefühle, aber auch die durch die Pandemie erzwungene Pause im Live-Geschäft in Energie für ihr neues Album übersetzen können, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.

Der Titel „Tropic Morning News“ ist eine Persiflage auf den Modebegriff „Doom-Scrolling“, die Praxis stetigen Tiefereintauchens in die endlose Text- und Bildwand negativer Schlagzeilen, als die Nachrichtenberichterstattung auf Social-Media-Apps erscheint. Er sei, lakonisch-zynisch, die Annahme dieses stetig Negativen in einem neuen Gewand. Berningers Depressionen gehen darin auf – als Vergangenheit, als das Gefühl nicht Herr zu sein über die eigenen Handlungen, die Gedanken zu verstrickt ins große Drumherum.

Die Gerüchteküche brodelte

Bryce Dessner hatte 2022 in einem Interview mit MUSIKEXPRESS bereits versprochen, dass 2023 ein Album erscheinen werde. Am 13. Januar hat die Band dann selbst die Werbetrommel gerührt und ein Video auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet. Es zeigt Matt Berninger, mit dem Rücken zur Kamera vor einem Klavier. Einige Noten erklingen und als er sich herumdreht, hält er eine Ausgabe von Mary Shelleys Roman „Frankenstein“ in der Hand. Über den angehängten Link zu einer versteckten Seite auf der Bandwebsite und das von Fans erratene Passwort „Evil Forebodings“, gelangt man zu einem Videoclip, der die titelgebenden ersten zwei Seiten des Romans zeigt. Im Hintergrund ertönen erst die gleichen Klaviernoten und dann das Intro von „Tropic Morning News“. Die Seiten enthielten bereits Hinweise auf die jetzt bestätigen Gastauftritte von Sufjan Stevens, Taylor Swift und Phoebe Bridgers.

Ihr noch aktuelles, achtes Studioalbum I AM EASY TO FIND ist 2019 erschienen. Neben der Arbeit an ihrem eigenen Album war die Band jedoch weiterhin auch hörbar aktiv. An den beiden 2020 erschienenen Taylor-Swift-Alben FOLKLORE und EVERMORE hatte Bryce Dessner als Produzent mitgewirkt. Berninger war ihr Duett-Partner auf „Coney Island“. Die Zwillinge haben außerdem die neue Band ihrer Schwester, Complete Mountain Almanac, bei der Aufnahme ihres Debütalbums unterstützt.