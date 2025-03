Yungblud will, dass wir uns seine neun Minuten lange Single anhören

Nach einer Weile Stille hat sich der Brite wohl gedacht, dass jetzt umso mehr Zeit für Aufmerksamkeit für seine Musik vorhanden sein sollte. Yungblud hat mit „Hello Heaven, Hello“ eine neue Single mitsamt Video herausgebracht. Und das Stück hat es mit über neun Minuten Laufzeit in sich.

Der Song = sein Eröffnungsstatement

Zu dem frisch veröffentlichten Lied lässt der 27-Jährige, der mit bürgerlichen Namen Dominic Richard Harrison heißt, via Pressemitteilung vermelden: „‚Hello Heaven, Hello‘ ist das Eröffnungsstatement zu meinem neuen Album. Es ist eine Reise der Selbsterkenntnis, ein Abschied von der Vergangenheit und davon, wie ihr mich vielleicht vorher gekannt oder wahrgenommen habt, und ein Hallo zur Zukunft und wohin ich gehen werde. Es ist der Präzedenzfall für das, was dieses Album ist.“

Wann genau die vierte Platte, die somit der Nachfolger zum 2022er selbstbetitelten Werk ist, erscheinen wird, bleibt derzeit noch ein Geheimnis. Dennoch zeigt sich der Brite offen in Bezug auf die eine Neuveröffentlichung. Dazu erklärt er weiterhin: „Es ist ein Abenteuer, das klanglich ehrgeiziger ist als je zuvor, eine Reise, die dazu gedacht ist, in ihrer Gesamtheit gespielt zu werden, und die sich keinen Moment lang zurückhält oder ihre Fantasie filtern lässt. Ich wollte, dass der erste Moment ein Statement ist.“

Was Yungblud zur Länge zu sagen hat

Dass es sich um eine unübliche Single-Länge bei „Hello Heaven, Hello“ handelt, ist ihm bewusst. In der Pressemitteilung heißt es von Yungblud diesbezüglich: „Ich wurde davon abgehalten, einen neunminütigen und 13-sekündigen Song als meinen ersten Schritt nach einem Jahr zu veröffentlichen, weil das in der modernen Welt als ‚Risiko‘ angesehen wird – ich sehe das überhaupt nicht so, ich sehe es als Chance, meiner Meinung nach ist das Risiko das größte Werkzeug eines Künstlers – alles aufs Spiel zu setzen auf der Suche nach der besten Entwicklung und Kunst, die man machen kann – ohne Risiko gibt es keine Innovation.“

Seht hier den Clip zu „Hello Heaven, Hello“:

Yungblud klingt selbstbewusst und voller Vorfreude

Der UK-Alternative-Rocker scheint momentan ganz positive und mit sich selbst im Reinen in die Zukunft zu blicken. So hat er weiterhin zum Release und zur nächten LP mitzuteilen: „Ich habe das Gefühl, dass ich zum ersten Mal seit langer Zeit genau da bin, wo ich sein muss und genau das tue, was ich tun soll – ich mache genau das, was ich will – ich erforsche die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft und vor allem mich selbst. Dieses Album fühlt sich für mich magisch an und hier fängt es an – wo zum Teufel werden wir landen? Lasst uns mal sehen.“