Yungblud offenbart mit Song „Hated“ Kindheitstrauma

Der Brite wurde in der Kindheit sexuell belästigt, was er lange verdrängt und verschwiegen hat.

Als Aushängeschild der neuen Alternative-Szene steht Yungblud für einen lauten Sound, in dem sogar Rock-Legende Mick Jagger die Zukunft des Genres sieht. Jedoch hat der 26-Jährige auch eine sehr verletzliche Seite, die durch seine Musik durchscheint. So wie bei seinem neuen Song „Hated“, in dem er ein traumatisches Kindheitserlebnis mit der Welt teilt.

Yungblud spricht über sexuelle Belästigung

Auf seinem X-Account (ehemals Twitter) hat Yungblud nun über die Bedeutung von „Hated“ gesprochen, dem Song, der am 24. August veröffentlicht wurde. Dies sei der persönlichste Song seiner Karriere, gab er zu verstehen, der ein Ausdruck seines tiefsten Inneren ist. Mit „Hated“ sei es für ihn an der Zeit gewesen, einen Übergriff aufzuarbeiten, den er in seiner Kindheit erlebte.

„Als ich sieben Jahre alt war, wurde ich von meinem Kinderarzt sexuell belästigt. Das ich habe mit niemanden je zuvor geteilt, bis ich es meinem Produzenten erzählte, als der Song rauskam“, heißt es in Yungbluds Beitrag. „Das ist das persönlichste Material, das ich veröffentlicht habe. Was nicht heißt, das es sanft und leise ist. Ganz im Gegenteil.“

Viel mehr scheint es Yungblud darum zu gehen, seine Wut über das Erlebte hinauszuschreien: „Letztendlich geht es in dem Song darum, sich von schlechten Erfahrungen und Traumata zu befreien. Innere Stärke zu finden. Die Vergangenheit anzuerkennen, den Schmerz zu akzeptieren und den Mut zu haben, diese nicht deine Zukunft bestimmen zu lassen. […] Du musst ein paar Leuten wehtun, aber zuerst werden sie danach dursten, dich bluten zu sehen. Und dann weißt du, dass du es geschafft hast. Wenn du gehasst wirst.“

Lest hier das ganze Statement von Yungblud:

„Hated“ folgt auf die Single „Lowlife“, mit der der Brite eine neues Kapitel in seiner Karriere aufschlägt. Beide Songs können als Vorboten auf sein nächstes Album angesehen werden, das laut Yungblud bereits fertiggestellt ist. Ein offizieller Titel sowie ein Erscheinungsdatum sind aber bisher nicht bekannt.

Seht hier das Video zu Yungbluds „Hated“: