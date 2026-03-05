Zartmann in Berlin: Konzert-Infos, Setlist, Anfahrt, Support & Tickets

Zartmann spielt am 6. März sein letztes Tourkonzert in der Max-Schmeling-Halle Berlin. Alle Infos zu Setlist, Einlass, Anfahrt und Resale-Tickets gibt es hier.

Der „Tau mich auf“-Interpret ist auf Tour. Nach Stopps in Köln, Hamburg, München und Wien spielt Zartmann in seiner Heimatstadt Berlin am Freitag, den 6. März, seine letzte Show.

Der Deutsch-Indie-Pop-Sänger ist in den letzten Jahren zu einem der bekanntesten Künstler:innen seines Genres geworden. Besonders auf Instagram und TikTok ist er beliebt – mit Songs, in denen er Popgesang mit Rap mixt. Hier bekommt ihr alle Infos rund um das Konzert in der Hauptstadt.

Tickets: Preise und Verfügbarkeit

Das Konzert ist bereits komplett ausverkauft. Kurzfristig könnten auf Resale-Plattformen wie fanSALE oder Ticketswap noch Karten auftauchen – also Augen offenhalten.

Venue-Adresse: Wo findet es statt?

Zartmann spielt in der Max-Schmeling-Halle. Die Adresse lautet: Falkplatz 1, 10437 Berlin.

Zeiten: Wann geht’s los?

Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr. Der offizielle Konzertstart ist um 19:00 Uhr. Zunächst wird der Support-Act auftreten. Und ab circa 20.30 Uhr könnt ihr Zartmann auf der Bühne erwarten, der rund anderthalb Stunden live performen wird.

Support: Wer ist mit dabei?

Als Supportact hat Zartmann das Duo Bruckner dabei, das ebenfalls bereits seit längerem Indie-Pop-Musik macht. Die beiden werden die Halle vorab einspielen.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Venue ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Mit der S-Bahn: Linien S41/S42/S8/S85 bis S-Bahnhof Schönhauser Allee

Mit der U-Bahn: Linie U2 bis U-Bahnhof Eberswalder Straße

Mit der Tram: Linie M10 bis Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Linien M1 und 12 bis U-Bahnhof Eberswalder Straße, Linie M1 bis Milastraße

Mit dem Bus: Linie 247, Haltestelle Gleimstraße

Anreise mit dem Auto & Parken

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen. In der Nähe der Max-Schmeling-Halle sind nur begrenzt Parkplätze verfügbar.

In der näheren Umgebung befinden sich folgende gebührenpflichtige Parkhäuser: Tiefgarage Kulturbrauerei, Parkhaus Schönhauser Allee Arcaden, Parkhaus Gesundbrunnencenter und Q-Park Am Alexanderplatz.

Setlist: Auf welche Songs darf man sich freuen?

Welche Tracks Zartmann seinen Berliner Fans präsentieren wird, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Hier eine Setlist, wie er sie bereits auf seiner Tour gespielt hat:

meinen die uns

wir habens überlebt

wie du manchmal fehlst

ein anruf entfernt

schönhauser Skit

Schönhauser

niemand

fuß baumeln

und du suchst noch überall

alles was mal von mir war

zu stolz

lass es gehn

wunderschön

dafür bin ich frei

Rotkäppchen

sommer (mit Gustav)

nichts für immer

tau mich auf

eehhhyyy

Was ist noch wichtig?

Kommt am besten etwas früher zur Location und plant genügend Zeit ein – das Konzert ist komplett ausverkauft. Achtet außerdem darauf, keine zu großen Taschen mitzubringen, da dies in manchen Arenen nicht erlaubt ist.