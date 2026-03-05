Zartmann in Berlin: Konzert-Infos, Setlist, Anfahrt, Support & Tickets
Zartmann spielt am 6. März sein letztes Tourkonzert in der Max-Schmeling-Halle Berlin. Alle Infos zu Setlist, Einlass, Anfahrt und Resale-Tickets gibt es hier.
Der „Tau mich auf“-Interpret ist auf Tour. Nach Stopps in Köln, Hamburg, München und Wien spielt Zartmann in seiner Heimatstadt Berlin am Freitag, den 6. März, seine letzte Show.
Der Deutsch-Indie-Pop-Sänger ist in den letzten Jahren zu einem der bekanntesten Künstler:innen seines Genres geworden. Besonders auf Instagram und TikTok ist er beliebt – mit Songs, in denen er Popgesang mit Rap mixt. Hier bekommt ihr alle Infos rund um das Konzert in der Hauptstadt.
Tickets: Preise und Verfügbarkeit
Das Konzert ist bereits komplett ausverkauft. Kurzfristig könnten auf Resale-Plattformen wie fanSALE oder Ticketswap noch Karten auftauchen – also Augen offenhalten.
Venue-Adresse: Wo findet es statt?
Zartmann spielt in der Max-Schmeling-Halle. Die Adresse lautet: Falkplatz 1, 10437 Berlin.
Zeiten: Wann geht’s los?
Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr. Der offizielle Konzertstart ist um 19:00 Uhr. Zunächst wird der Support-Act auftreten. Und ab circa 20.30 Uhr könnt ihr Zartmann auf der Bühne erwarten, der rund anderthalb Stunden live performen wird.
Support: Wer ist mit dabei?
Als Supportact hat Zartmann das Duo Bruckner dabei, das ebenfalls bereits seit längerem Indie-Pop-Musik macht. Die beiden werden die Halle vorab einspielen.
Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
Die Venue ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Mit der S-Bahn: Linien S41/S42/S8/S85 bis S-Bahnhof Schönhauser Allee
Mit der U-Bahn: Linie U2 bis U-Bahnhof Eberswalder Straße
Mit der Tram: Linie M10 bis Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Linien M1 und 12 bis U-Bahnhof Eberswalder Straße, Linie M1 bis Milastraße
Mit dem Bus: Linie 247, Haltestelle Gleimstraße
Anreise mit dem Auto & Parken
Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen. In der Nähe der Max-Schmeling-Halle sind nur begrenzt Parkplätze verfügbar.
In der näheren Umgebung befinden sich folgende gebührenpflichtige Parkhäuser: Tiefgarage Kulturbrauerei, Parkhaus Schönhauser Allee Arcaden, Parkhaus Gesundbrunnencenter und Q-Park Am Alexanderplatz.
Setlist: Auf welche Songs darf man sich freuen?
Welche Tracks Zartmann seinen Berliner Fans präsentieren wird, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Hier eine Setlist, wie er sie bereits auf seiner Tour gespielt hat:
- meinen die uns
- wir habens überlebt
- wie du manchmal fehlst
- ein anruf entfernt
- schönhauser Skit
- Schönhauser
- niemand
- fuß baumeln
- und du suchst noch überall
- alles was mal von mir war
- zu stolz
- lass es gehn
- wunderschön
- dafür bin ich frei
- Rotkäppchen
- sommer (mit Gustav)
- nichts für immer
- tau mich auf
- eehhhyyy
Was ist noch wichtig?
Kommt am besten etwas früher zur Location und plant genügend Zeit ein – das Konzert ist komplett ausverkauft. Achtet außerdem darauf, keine zu großen Taschen mitzubringen, da dies in manchen Arenen nicht erlaubt ist.