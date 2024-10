Zertrümmerte Taylor-Swift-Gitarre steht wieder zum Verkauf

Die in den sozialen Medien viral gegangene, zertrümmerte Gitarre steht nun auf Ebay zum Verkauf.

Die kaputte Taylor-Swift-Gitarre, die vor kurzem für Schlagzeilen gesorgt hat, ist wieder zu haben: Das beschädigte Instrument wurde offenbar von der gleichen Organisation eingestellt, die sie ursprünglich an den hammerschwingenden Käufer verkauft hatte.

Das Ellis County Wild Game Dinner, eine gemeinnützige Veranstaltung in Texas, plant offenbar, den Erlös des aktuellen Verkaufs der landwirtschaftlichen Ausbildung von Jugendlichen vor Ort zugutekommen zu lassen. Während der Verkäufer angibt, die Gitarre sei von Taylor Swift selbst signiert worden, bestreitet eine Quelle aus dem Merchandise-Team der Künstlerin dies vehement. Demnach handelt es sich nicht um eine offizielle Taylor-Swift-Gitarre, und das Unternehmen habe nie ein Echtheitszertifikat für das Instrument ausgestellt.

Dennoch zeigen die Bilder der eBay-Anzeige eine Unterschrift, die stark an Taylors Schriftzug erinnert. Zudem ist die Gitarre mit Motiven aus Taylors „Eras“-Tour verziert. Ein Echtheitszertifikat der ursprünglichen Auktion, das der Nachrichtenseite „TMZ“ vorliegt, behauptet ebenfalls, dass die Gitarre von Taylor Swift persönlich signiert wurde. Auffällig ist jedoch, dass dieses Zertifikat kein Siegel besitzt, wie es bei solchen Dokumenten üblich wäre.

Trotz der offenen Fragen zur Authentizität wird die beschädigte Gitarre nun auf eBay angeboten – mit einem Startgebot von schlappen 100 Dollar. Sammler, Hater oder gar Fans scheinen dennoch heiß auf das Stück zu sein. Aktuell (Stand 02.10., 16:11 Uhr) sind schon 32 Gebote eingegangen und der Preis liegt bei 4050 Dollar.

Hohle Polit-Aktion oder misogyner Hass auf Taylor Swift?

Ein Mann, der das Instrument bei einer Live-Auktion für 4000 Dollar erworben hatte, schlug kurz darauf stumpf mit einem Hammer darauf ein – gut möglich, dass dies ein politisches Statement eines Trump-Anhängers sein sollte. Denn der Präsidentschaftskandidat der Republikaner hatte sich kürzlich noch ziemlich darüber geärgert, dass Swift sich für Kamala Harris als nächste Präsidentin der USA ausgesprochen hat.

Käufer und Verkäufer grinsten sich in dem viral gegangenen Clip an, als wüssten sie genau, was passieren würde. Applaus und Jubel folgten – als sei die Inszenierung für Klicks und Propaganda im Netz geplant gewesen. Hier den Clip sehen:

Via X kommentierten Leute aber auch, wie stumpf die Aktion war. „Er hat gerade 4000 Dollar in Brand gesteckt. Er muss sich in dieser Wirtschaftslage schwertun“ oder auch „Es betrifft Taylor Swift nicht und er hat gerade 4000 Dollar verloren“ und „Warum hat er nicht etwas von dem Geld seinen armen Nachbarn gegeben, die sich keine Eier und Müsli leisten können.“