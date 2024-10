Signierte Taylor-Swift-Gitarre wird für 4000 US-Dollar ersteigert – und zerstört

Ein Mann erwarb das Unikat, nur um es im Anschluss mit einem Hammer kaputtzumachen. Politisches Statement?

Was für einen Hass muss eine Person zu haben, um erst eine enorme Menge an Geld auszugeben, nur um das damit Gekaufte dann komplett zu zertrümmern? Diese Frage wird in dem X-Clip, der inzwischen viral ging, nicht beantwortet. Es kann lediglich erahnt werden, wer hier verabscheut wird. Schließlich nimmt ein nicht weiter bekannter Mann die mit der Unterschrift von Taylor Swift versehenen Gitarre bei der Live-Auktion in Empfang und schlägt dann stumpf mit einem Hammer darauf ein.

Zerstöreraktion sorgt vor Ort für Jubel

Mag er die Musik des 34-jährigen US-Stars nicht so gerne? Oder soll damit ein politisches Statement gesetzt werden? Zweiteres ist gut möglich, wenn man weitere Faktoren zum Clip betrachtet. So wird dem Gitarrenkäufer von seinem Auktionär (mit Cowboyhut) direkt zu Beginn der Hammer in die Hand gedrückt. Käufer und Verkäufer grinsen sich so an, als wüssten sie genau, was als nächstes geschieht. Zudem erfüllen Jubel und Applaus das Video, nachdem der Mann mit seiner Zerklopper-Aktion loslegt – dies übrigens ebenfalls mit einem Lächeln im Gesicht und vor Amerikaflagge. Und die Person, die den Mitschnitt filmte und via X verbreitete, schreibt dazu „Omg lol!!!! Typ kauft signierte Taylor-Swift-Gitarre bei einer Live-Auktion, nur um sie zu zerstören“, darauf folgen Flammen- und weinende Emojis. Auf seinem X-Account erhält der Mann, der sich auch als „Patriot“ und Donald-Trump-Fan darstellt, viel Zuspruch. Taylor Swift wiederum sprach sich erst kürzlich für das Team von Kamala Harris aus. Am 5. November wolle sie also für die Demokraten ihre Stimme im US-Wahlkampf abgeben.

Hier geht’s zum Clip:

Swifties halten dagegen

Dass der Mann einfach so ein Sammlerstück unbrauchbar macht, sorgt aber nicht nur für Lacher. Via X kommentieren Leute zum Beispiel: „Er hat gerade 4000 Dollar in Brand gesteckt. Er muss sich in dieser Wirtschaftslage schwertun“ oder auch „Es betrifft Taylor Swift nicht und er hat gerade 4000 Dollar verloren“ und „Warum hat er nicht etwas von dem Geld seinen armen Nachbarn gegeben, die sich keine Eier und Müsli leisten können.“

Weder der Käufer noch Taylor Swift selbst haben sich zu dem Clip geäußert.