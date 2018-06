Foto: Promo. All rights reserved.

Mehr als zehn Jahre sind vergangen seitdem die beiden DJs Gaspard Augé und Xavier de Rosnay, die sich hinter dem Duo Justice verbergen, mit der Single „D.A.N.C.E.“ ihren großen Durchbruch hatten. Grund genug einmal zurück zu blicken. Justice machen das in Form ihres neuen Albums (wenn wir das denn so nennen können) WOMAN WORDLWIDE.

Auch interessant Justice kündigen neues Album ‚WOMAN WORLDWIDE‘ an Hierfür fabrizieren die DJs aus alten Versatzstücken ihrer drei Alben einfach neue Songs und kombinieren sie mit den Live-Versionen, die über die Jahre hinweg entstanden sind. Nun folgt der nächste Revue-Streich und der widmet sich eben dem bis dato größten Hit des Duos. Justice mixen in ihrer neuen Single das catchy „D.A.N.C.E.“ ihres Debüts mit den Stücken „Fire“ und „Safe and Sound“, beide erschienen auf WOMAN.

Hört „D.A.N.C.E. x Fire x Safe and Sound“ von Justice im Stream

https://www.youtube.com/watch?v=__jSqH5irmo&feature=youtu.be Video can’t be loaded: Justice – D.A.N.C.E. x Fire x Safe and Sound (WWW) (https://www.youtube.com/watch?v=__jSqH5irmo&feature=youtu.be)

Vor gut einem Monat gab es mit dem Song „Stop“ die Ankündigung des neuen Albums. WOMAN WORLDWIDE ist der Nachfolger der gut zwei Jahre alten LP WOMAN und soll am 24. August erscheinen. Am Wochenende könnt Ihr die Franzosen auf dem Southside und Hurricane live in Action erleben.