MUSIKEXPRESS präsentiert: Justice auf Deutschlandtour

Im Dezember kommt das Duo für zwei Shows in deutsche Gefilde. Hier gibt’s alle Infos.

Bereits am 26. April erscheint mit HYPERDRAMA das vierte Album von Justice. Mehrere Song-Vorabboten teilten die Franzosen schon mit unter anderem „Saturnine“ und „One Night/All Night“. Nun haben Gaspard Augé und Xavier de Rosnay auch zwei Deutschlandgigs angekündigt. Wir präsentieren das Konzert in der Hamburger Sporthalle am 12. Dezember sowie die Berlin-Show am 14. Dezember in der Max-Schmeling-Halle.

Justice live in Deutschland – Konzerttermine im Überblick

12.12. Hamburg, Sporthalle, Hamburg

14.12. Berlin, Max-Schmeling-Halle

Tickets

Karten gibt es bereits ab 62,90 Euro überall zu kaufen.